年轻人，血管性痴呆离你并不远

首都医科大学宣武医院神经内科医生贾龙飞曾经接诊过一名20多岁的患者，患者因为脑出血导致血管性痴呆。这位患者长期高血压，高压可以达到200mmHg（毫米汞柱）以上，但是因为身体没有感觉到不舒适就一直没有干预，直到有一天血管破裂，导致脑出血。

贾龙飞说，虽然把患者的生命挽救回来了，但已经是中重度痴呆，半身瘫痪，听不懂别人说话，不认识家人，没有办法正常沟通交流，处于完全没有生活能力的状态。这样一名痴呆患者的看护成本很高，一般需要几个成年人轮流看护，如果只有一个人全职看护会非常辛苦。

贾龙飞表示，如果说20多岁就得血管性痴呆是一个极端案例的话，“30～40岁得这个病的患者在门诊中并不少见”。一个正值壮年的人如果得了血管性痴呆，对患者本人、家庭甚至社会而言都是沉重的负担。

贾龙飞还记得自己第一次遇到年轻脑出血患者时的情景。当时患者处于昏迷状态，通过CT检查确诊为脑出血，患者的爱人听说该病可能导致偏瘫及血管性痴呆后，在床边失声痛哭，“他们的孩子当时还不到1岁，给我的触动非常大，一个家庭就这样毁了。”

根据世界卫生组织今年刚刚发布的《降低认知衰退和痴呆症风险指南》，全世界约有5000万人患有痴呆，其中约60％的患者生活在低收入和中等收入国家，每年有近1000万新增病例。痴呆会导致政府、社区、家庭和个人的生活成本大幅增加。在2015年，全球因痴呆患者增加的社会总成本估计为8180亿美元，相当于全球生产总值的1.1％。

贾龙飞表示，痴呆大概可以分为变性病和血管性两种，其中变性病里的代表性痴呆就是阿尔兹海默症，俗称“老年痴呆”。在神经内科病房收治的患者中，除了阿尔兹海默症患者，血管性痴呆也占有很大的比重。

血管性痴呆的主要病因是脑出血和脑梗死。由于这两种疾病正在年轻化，所以由此导致的血管性痴呆也呈现年轻化的趋势。和阿尔兹海默症患者一样，血管性痴呆对人体健康造成的损害是不可逆的，但是由于血管性痴呆的发病原因比较明确，因此可以针对这些发病原因进行提前干预。

贾龙飞解释说，对于年轻人来说，如果高压超过了130mmHg（毫米汞柱）就是一个危险信号，而超过140mmHg（毫米汞柱）就一定要及时就医。如果长期在高血压状态下，身体形成了耐受机制，即使血压高也不会感到身体不舒服，反而有可能因为服用降压药产生眩晕、乏力等症状。这些原因导致高血压患者，尤其是健康观念比较差的年轻人的服药依从性很低。

“这是非常危险的！”由于门诊中经常见到因没有及时干预高血压而导致血管性痴呆的患者，由此导致一个家庭甚至几个家庭的悲剧，所以贾龙飞反复强调，年轻的高血压患者一定要及时用药，不可擅自停药，降压过程中出现的眩晕、乏力症状经过规范治疗可以缓解。

贾龙飞表示，对血管危险因素的干预，可以大大降低血管性痴呆的发病率。

血管的危险因素包括长期吸烟喝酒。贾龙飞说，有人觉得每天少量喝一点酒对身体好，其实不是，只要喝酒，不论多少都会有害健康。“不规律的饮食，到了该吃饭的时候不吃饭，一顿吃得多一顿吃得少，这些都是很明显的导致糖尿病的危险因素。工作生活压力大，精神长期处于紧张状态容易导致血压升高。经常吃夜宵容易导致血脂升高等。这些不良的生活习惯都应该改变”。

贾龙飞总结说，对于血管性痴呆的早期干预分为药物干预和生活方式干预，二者缺一不可。比如一些糖尿病患者，一边吃着降糖药，一边饮食上却没有忌口，那血糖也无法控制住。药物干预方面，要遵医嘱，即使觉得身体没有不适也应该继续服用药物，不可擅自停药、减药；生活方式方面，可以尝试健康、简单、清淡且富含营养的地中海式饮食，此外，还应该规律饮食、规律作息。

高血糖、高血压、高血脂，近些年已经有明确的年轻化趋势，当疾病悄然无声侵蚀年轻人的时候，年轻人的健康素养还有待提高。贾龙飞建议年轻人一定要定期体检，如血压、血糖、血脂发现异常，就应该寻求专业医生进行干预，因为相对于老年人来说，年轻人要和这些疾病相处更长的时间，可能并发的其他疾病会更多、更严重，带来的疾病负担也会更重。(记者 刘昶荣)