中国多省（市）医疗援助青海六大藏族自治州

中国十个藏族自治州中青海省占六个，中新社记者30日在青海西宁举行的全国卫生健康系统援青工作会议上获悉，中国多省(市)“一对一”援助青海六州两市，受援地卫生健康领域开创多项先河，并极大提高卫生健康水平。

5月30日，全国卫生健康系统援青工作会议在青海西宁举行。资料图为民众在青海省藏医院药房取药。中新社记者 张添福 摄

据了解，近年来，按照官方部署，北京、天津、上海、江苏、山东、浙江六省(市)卫生健康系统，分别援助青海省玉树、黄南、果洛、海南、海北、海西六个(蒙古族)藏族自治州，此外，江苏南京、无锡援助青海西宁、海东两市。

“2016年8月，我刚到玉树州人民医院，就有69人申请病退、调离，当年9月，医院破除‘平均主义’分配方式，2018年职工绩效收入比2015年涨了9.1倍，极大提高了大家积极性。”玉树州人民医院院长、北京援青医生刘云军说。

刘云军介绍，近三年，该院先后成立感染性疾病科等12个新学科，开展107项高难度新技术、新业务；新成立的危重儿童和新生儿救治中心，创造玉树医学史上早产极低体重三胞胎存活奇迹；新挂牌的玉树州唯一眼科中心，使闲置多年的眼科设备得以有效使用；2018年8月，该院成为玉树第一家三级综合医院。

此外，中国多省(市)卫生健康系统援青还包括建成中国藏区首家精神专科医院玉树州第三人民医院；帮助果洛州久治县人民医院新建层流无菌手术室，恢复中断近20年的手术能力；帮助海北州创建“120”院前急救体系，结束当地没有“120”的历史等。

青海省委常委、常务副省长王予波说，“广大援青干部人才克服高寒缺氧、条件艰苦等困难，为医疗卫生事业建言献策，全力争取资金项目和人才支持，广泛推广先进管理理念和方式，以出色的工作表现和务实形象，赢得了各族干部民众的广泛赞誉。”(记者 张添福)