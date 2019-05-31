热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

乳酸菌可“激活”人体免疫系统

2019年05月31日08:18 来源：新华网

　　为何食用酸奶有益人体健康？德国一项新研究发现，人类和类人猿细胞中存在的一种受体，可探测到发酵食物中常见细菌乳酸菌的代谢产物，与之结合后可发出信号“激活”免疫系统。

　　这一研究结果日前发表在美国《科学公共图书馆·遗传学》杂志上，为从分子层面理解发酵食物的益处提供了视角，同时将有助寻找治疗炎症性疾病潜在的药物靶点。

　　细胞受体是一种蛋白质，当匹配的分子与细胞结合时，它允许特定的信号进入细胞。大多数动物只有两种HCA受体，但人类和类人猿体内还存在第三种HCA受体。研究人员发现，一种由乳酸菌产生的代谢产物D-苯基乳酸可以与第三种HCA受体结合，并向免疫细胞发出信号，触发免疫细胞活动。

　　研究认为，第三种HCA受体最早出现在人类和类人猿共同祖先体内，这一进化特征改变了人类祖先的饮食习惯，使他们开始食用发酵食物，比如已开始腐烂的水果等。

　　论文作者之一、德国莱比锡大学研究人员克劳迪娅·施陶贝特说，未来他们将进一步研究揭示乳酸菌代谢产物D-苯基乳酸如何影响免疫系统。

(责编：许心怡、杨迪)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn