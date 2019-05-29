促进中医全球化 让“科技中医”加速融入各国人民“智慧生活”

人民网北京5月29日电 今日，2019中国国际服务贸易交易会“中医药服务主题日启动仪式”暨“第四届海外华侨华人中医药大会”在国家会议中心举行。本次会议旨在充分发挥中医药传统优势，深入挖掘中医药领域新技术、新业态、新模式，让“科技中医”加速融入“一带一路”沿线国家人民“智慧生活”，促进中医药传承、创新、发展的全球化。

北京市政府副秘书长陈蓓在讲话时指出，作为我国唯一的服务业扩大开放综合试点城市，北京市肩负重大责任。试点四年，形成68项全国首创或效果更优的开放创新举措，与自由贸易试验区共同构成我国对外开放新格局。当今世界贸易正面临历史性机遇与严峻挑战，而中医药作为我国的原创学科，必将在服务贸易中发挥越来越大的作用。

就中医药服务贸易发展如何实施方面，国家商务部服务贸易司司长冼国义阐述了想法：一是完善顶层政策体系设计，推动全球中医药服务贸易标准化、规范化，提升中医药服务贸易的整体水平和国际地位；二是搭建发展平台，鼓励服务贸易创新发展试点，开展中医药服务出口基地建设，培育中医药服务出口的新业态、新模式；三是开展国际合作，推动将中医药服务贸易纳入我国对外多双边合作和自贸区谈判议题，扩大境外对中医药服务贸易准入范围，降低准入门槛，推动对方承认中医药和中医诊疗的合法地位和各项标准，拓展全球市场。

国家中医药管理局国际合作司司长王笑频也提出五个要点：一是打造“中国服务”的国家品牌；二是积极参与国家服务贸易创新发展试点工作，落实国务院《深化服务贸易创新发展试点总体方案》；三是继续完善中医药服务贸易统计体系；四是继续扩大中医药国际市场准入，继续通过参与中外自贸区谈判、国内自由贸易试验区建设为中医药服务贸易发展争取更多的国内外政策支持；五是继续通过中医药服务贸易促进国内健康服务业全面发展。

北京市中医管理局局长屠志涛在谈及中医药服务贸易发展时表示，本届会议，我们突出围绕“智慧生活，科技中医”这一主题，吸收和借鉴中西医和海内外最新医疗成果，共同探讨如何让中医药走进各国人民日常生活；坚持以中医药规范化、标准化、现代化建设为重点；坚持以中国国际服务贸易交易会及海外华侨华人中医药培训基地为平台，进一步扩大海内外中医药高质量交流发展，让中医药成为“人类健康命运共同体”和“一带一路”建设的健康使者、文明使者。

据国家中医药管理局消息，截至目前，中医药已传播到183个国家和地区，我国已同40多个外国政府、地区主管机构和国际组织签署了专门的合作协议，并推动世界卫生组织分别于第62届、67届世界卫生大会上通过了《传统医学决议》和《世界卫生组织传统医学战略（2014—2023）》，并要求各成员国推动应用传统医药。2016年12月中国政府颁布并实施《中医药“一带一路”发展规划（2016—2020）》，支持“一带一路”沿线国家建设了一批“中医药海外中心”。国际标准化组织（ISO）成立中医药技术委员会（ISO/TC249），目前已颁布41项中医药国际标准。2019年5月25日，第72届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》，首次纳入起源于中国中医药的传统医学章节。