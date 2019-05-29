云南读者严女士问：有人给我推荐过一个方子，生三七粉25%，红山楂粉30%，红景天粉20%，紫丹参粉25%，以上四种药粉搅拌均匀，每天早上服一小勺，一天1~2次，说是可防治冠心病、三高等。请问专家这个方子是否有效？

湖南中医药大学第一附属医院心血管病科副主任医师范建民解答：该组方以活血化瘀为主，配合健脾化浊。其中，生三七能活血化瘀、消肿止痛，临床研究表明，三七粉具有活血通络、软化血管、降血压、降血脂、治疗肝纤维化等药理作用。红景天有益气活血、通脉平喘之功，其所含红景天甙、酪醇、红景天芬等成分具有抗疲劳、抗衰老、抗炎、抗缺血、扩张血管、抗血栓及调节免疫等作用。丹参也能活血祛瘀，其所含丹参酮、丹参酸等能增强心肌收缩力、调节心脏功能、扩张冠状动脉，并阻碍血小板聚集、抗血栓形成。山楂健脾消食、行气化瘀，因所含黄酮类物质能扩张冠状动脉，具有显著的扩张血管及降压作用。总体来说，组方中的中药成分均具有改善心血管系统功能状态的作用，一定程度上对心脑血管疾病，如轻度的冠心病、高血压病有益。

不过，目前临床上并没有关于该组方的临床药理学及药效学研究。方中的三七、丹参过量服用可引起恶心呕吐，甚至消化道出血，因此有出血倾向的病人，例如消化系统溃疡、胃炎的病人忌服；三七过量可引起心脏并发症，导致心律失常；长期服用丹参还易导致电解质紊乱，尤其易引起低钾血症。

此外，根据中医辨证论治的核心思想，这个药方主要适用于气滞血瘀类型的疾病，非此情况者及脾胃虚弱、体弱者皆不宜服用。建议您在中医师指导下，根据自己的症状和病情确定能否服用，并注意定期复查疾病相关指标。无相关疾病者不建议长期服用。▲