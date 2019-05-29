如何判断孩子免疫功能低下？5项检查了解一下

孩子经常生病，感冒、发烧、中耳炎，是不是抵抗力太差?中华医学会儿科分会免疫学组副组长，复旦大学附属儿科医院临床免疫科主任王晓川教授提醒，家长只知道孩子生病了带到来医院看病，却不知道儿科医院还有一个免疫科，可以解决家长们上述烦心问题。

“经验证明，被动治疗不如主动预防！及早进行预防接种、为宝宝构建起免疫屏障，让宝宝获得抵抗病原的免疫力，是目前普遍推荐的对抗婴幼儿感染性疾病最有效方法之一。”王晓川教授强调。但他也表示理解爸妈们对于打疫苗的担心，特别是有一些发热、出疹子的情况下。“无论是接种疫苗前还是接种后，如果担心问题，都可以在免疫门诊进行评估。”

王晓川教授介绍，在免疫科，通常医生会详细了解孩子生病的具体情况，包括从多大开始容易生病，发生的频率，经常感染的部位和严重程度，以及治疗的情况，并给孩子进行全面的体格检查，判断孩子是否有必要进行免疫功能检查。

“目前常规的免疫功能检查，除了血常规，还要抽静脉血化验，主要包括免疫球蛋白，补体，淋巴细胞亚群分析，以及中性粒细胞呼吸爆发功能。医生会根据孩子的具体情况选择相应的检查。”王晓川教授介绍，如果孩子常规免疫功能指标有异常，医生怀疑免疫低下，甚至有先天性免疫缺陷病可能，医生会进一步安排深入的检查，必要时需要基因检查。

受访专家：

王晓川，中华医学会儿科分会免疫学组副组长，复旦大学附属儿科医院临床免疫科主任，主任医师、教授

擅长：治疗小儿临床免疫，包括各种免疫缺陷病、免疫低下、过敏性疾病诊治(记者 尹薇)