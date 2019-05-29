建国70年，妇幼健康获得感显著提升

人民网北京5月29日电 （记者崔元苑）妇女儿童健康是全民健康的基石，是衡量社会文明进步的标尺，是人类可持续发展的基础和前提。新中国成立70年来，我国妇幼健康事业取得了很大提升，充分保障了妇女儿童生存权、健康权和发展权。27日，国家卫生健康委员会召开《中国妇幼健康事业发展报告（2019）》新闻发布会。报告显示，我国妇女儿童基本健康保障的获得感、幸福感、安全感不断增强。

“保生存”转向“促发展”妇幼健康事业进入新时期

建国70年来，我国妇幼健康事业取得了巨大的成就。据国家卫生健康委妇幼司司长秦耕介绍，首先，妇女儿童健康水平显著提高。新中国成立前，妇幼健康服务能力薄弱，广大农村和边远地区缺医少药，孕产妇、婴儿死亡率较高。新中国成立后，妇女儿童健康水平不断提高，2018年全国孕产妇死亡率下降到18.3/10万，婴儿死亡率下降到6.1‰，人均预期寿命达到77岁，优于中高收入国家平均水平。

逐步形成了以妇幼保健机构为核心、以基层医疗卫生机构为基础、以大中型综合医院专科医院和相关科研教学机构为支撑的保健与临床相结合、具有中国特色的妇幼健康服务网络。至2018年，全国共有妇幼保健机构3080家，妇产医院807家，儿童医院228家，从业人员近64万人，年门诊量4亿人次，年住院1379万人次，床位33.8万张，各类医疗机构中妇产科和儿科床位数持续增加。

通过加强孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖保健和出生缺陷综合防治工作，妇幼健康服务质量不断提升，服务公平性可及性不断增强，主要服务指标和结果指标在城乡间、地区间差距不断缩小。

妇女儿童健康保障更加完善。建立了覆盖13.5亿人的基本医疗保障制度，形成了保基本、抓重点、广覆盖、兜底线的妇幼健康保障制度。

“党的十八大以来，我国妇幼健康事业迎来了新的历史时期。世界卫生组织宣布中国消除新生儿破伤风，标志着我国妇幼健康服务质量和可及性达到新水平，妇幼健康工作由‘保生存’向‘促发展’转变。”秦耕表示。

如今，新时期的妇幼健康事业主要有5大抓手：

推行母婴安全五项制度。通过全面落实妊娠风险筛查与评估、高危孕产妇专案管理、危急重症救治、孕产妇死亡个案报告和约谈通报等5项制度，全力保障母婴安全。

开展妇女儿童全生命周期医疗保健服务。以《母子健康手册》应用为抓手，加强信息化建设，大力推进基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、基本医疗保险等相关政策有效衔接，努力实现从胎儿到生命终点全生命周期健康服务。

积极推进儿童早期发展。加强儿童早期发展示范基地建设，强化师资队伍培养，健全工作规范和标准。积极推动儿童早期发展均等化，促进儿童体格、心理、认知、情感和社会适应能力的全面发展。

加强出生缺陷综合防治。加强顶层设计，健全防治体系，落实三级防治措施，加强重点出生缺陷疾病监测和救治，不断提高出生人口素质。

加强妇幼健康脱贫攻坚。以脱贫攻坚为抓手，大力推进贫困地区妇幼健康工作，提高服务能力，加强制度保障，补齐妇幼健康事业发展短板，促进服务公平可及。

积极参与妇幼健康全球治理。加强国际交流合作，结合“一带一路”、“南南合作”等机制，加强中国妇幼健康成功经验总结推广。

妇幼保健机构是具有中国特色的防治结合的一类医疗卫生机构，是中国特色妇幼健康服务的网络核心。建国以来，各地地方政府、卫生主管部门高度重视妇女儿童健康工作。

河南省卫生健康委党组书记、主任阚全程分享说，作为人口大省，河南省在全国率先实施城乡居民免费婚前保健服务。2017年以来，免费开展预防出生缺陷“两筛”（孕产妇产前筛查和新生儿疾病筛查），连续3年将预防出生缺陷免费产前筛查和新生儿疾病筛查列入全省重点民生实事，并逐年扩展服务项目。从今年开始对筛查出的高风险孕妇实施免费产前诊断。同时，建立了省、市、县、乡、村五级贯通的妇幼健康信息系统，对基层服务机构民生实事服务项目线上质控，强化质量管理。国家“母子健康APP”也在河南率先落地应用，生育全程医疗保健服务的数据信息可在医疗保健机构和服务对象之间互动共享，提高了服务效率。

通过以上措施，2018年，河南省婚检率76.45%、产前筛查率64.05%、新生儿“两病”筛查率96.49%、新生儿听力筛查率95.66%。孕产妇住院分娩率多年持续保持在99.9%以上；预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播覆盖所有县（市、区）；2013年以来，分别为460万和183万农村和城市低保适龄妇女进行免费宫颈癌、乳腺癌检查；实施贫困地区儿童营养改善项目，累计有43.3万名适龄儿童受益。建成危重孕产妇救治中心175个、新生儿救治中心171个，初步形成了省、市、县三级救治网络。与2000年相比，2018年全省孕产妇死亡率由54.15/10万降至10.85/10万，婴儿死亡率由30.91‰降至3.76‰，5岁以下儿童死亡率由34.8‰降至5.28‰，妇幼健康核心指标持续向好。

“‘基层不强’是长期以来制约甘肃妇幼健康事业发展的短板。”甘肃省妇幼保健院院长仇杰指出。为此，甘肃省妇幼保健院保健与临床相结合，围绕儿童健康、妇女健康、围产医学、孕产妇及儿童区域急救、家庭健康与社区卫生服务指导等重点方向，逐步建立健全了适应区域卫生事业和妇幼健康事业发展所需、全方位全生命周期的妇幼健康学科体系。

目前，医院妇产科与儿科体系已分别分化出12个和41个独立学科及亚专科，形成了集保健、医疗、教学、科研、预防、康复为一体的专科体系和较为完备的专业人才梯队。

“10年间，我院门诊量、出院人数实现近5倍增长，次均门诊费用、人均住院费用和药占比等均保持在省属9家医疗机构较低水平，大幅降低了群众就医负担。”仇杰称，甘肃省妇幼保健院以保健为中心, 以临床为依托,不断引入新技术、新项目，提升专业诊疗救治水平，开展多学科联合诊疗，疑难危重症救治水平有了大幅提高。如今，全省县级以上妇幼保健机构基本可以开展各类妇幼保健业务，80%以上能够开展住院分娩、妇科疾病常规手术、高危孕产妇抢救等业务，妇幼健康核心指标优于或接近全国平均水平。

同时，甘肃省妇幼保健院还开设特色门诊，拓展特色服务,创建特色品牌, 提供多层次、高水平、全方位的保健医疗服务。相继推出无痛分娩、更年期一日门诊、健康管理中心、亲情生命岛等一系列人性化服务模式。

妇幼保健机构要积极参与医改 提升“兜底”能力

“在新时期，妇幼保健机构不能游离于医改，而要积极参与医改。”秦耕指出，妇幼保健机构要积极地参与医联体、医共体建设，提升服务能力、创新服务理念，发挥好妇女儿童健康“守门人”的应有职责和作用，更多更好的为妇女儿童提供好服务。

据悉，为提升河南省县级妇幼保健院的能力和水平，今年开始全省省推行了县域医共体建设。第一批打造50个县域医疗中心，明年全覆盖。每个县的县医院、中医院、妇幼保健院都纳入医共体内部。有的县由妇幼保健院牵头，有的县把妇幼保健院纳入医共体。不管是牵头单位还是在医共体内部，都是要提升妇幼保健院的能力和水平。提升妇幼保健院主要的保健服务。

阚全程说：“比如儿科、产科、妇科，根据县的人口数量和医院的服务能力，不管是人才还是技术还是健康促进，哪一方面有短板我们就补短板。通过县医共体的建设，结合每个县的实际情况，真正把县妇幼健康院在保障妇女儿童健康方面能兜住底，能够担负起应有的责任。”

阚全程表示，随着医改的推进，在健康扶贫工作中，每个县都要有一个标准化的妇幼保健院来保证每个县的妇女儿童健康。

对于医疗卫生资源欠发达地区如何能留住人才，仇杰介绍说，加大妇产科、儿科等紧缺专业本科教育的招生和培养力度。注重注重医学从业者职业生涯的发展，搭建成长平台。在单位内部强化突出工作量、服务质量、行为规范、技术能力、医德医风以及患者满意度等方面的综合绩效考核。将考核结果与医务人员的岗位聘用、职称晋升、个人薪酬结合起来，建立起符合妇幼保健机构特点，体现技术复杂程度、劳动强度、职业风险与个人收益相结合的激励分配的新方式，特别是向临床一线倾斜、关键岗位倾斜，向业务骨干和做出突出贡献的人员倾斜。充分调动医院广大职工的工作积极性。

妇女儿童健康服务网络比较完善 基本满足儿童健康服务需求

据了解，2016年六部门印发了《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》，按照意见要求各地都积极加强硬件建设，包括人才队伍培养等等。当前妇幼保健机构3080个，妇产医院807个，儿童医院228个，床位33.8万张，从业人员近64万。目前已经形成了比较完善的妇女儿童服务网络。

“2016年六部委的文件实施以来，很多医学院校恢复了儿科专业，从学历教育上得到加强。还有全科医生培养、住院医师的培训、转岗培训多措并举、多管齐下，不断充实儿科医生队伍建设。目前，每千名儿童儿科医生数达到0.63。”秦耕表示。近两年结合母婴安全五项制度建设，积极推进危重孕产妇救治中心，危重新生儿的救治中心的建设，现在全国危重孕产妇救治中心有3369个，危重新生儿救治中心有3070个，发挥了最后的救治兜底作用。应该说，整个服务资源目前应该能够基本满足当前儿童健康服务的需求。

记者了解到，在出生缺陷防治方面，注重抓好三级防治措施：一级预防，主要通过宣教、健康素养提升、孕前优生健康检查、婚检、增补叶酸、地中海贫血等一些重大专项，来推进。二级防治工作，主要是产前筛查、产前诊断，不断健全筛查网络，提升服务质量和能力，目的是尽可能的减少严重出生缺陷儿的出生，主要是一些重症的、致死、严重致残的残疾儿的出生。三级措施，比如新生儿疾病筛查，包括听力障碍等等，这样三级预防筛查主要是预防和减少儿童残疾。

在儿童免疫规划、疫苗接种方面，几十年来，各级政府投入大量资金，从疫苗采购、注射器采购、基层医疗服务的提供等等给予很大帮助。“现在我们提供疫苗14次苗防15病，并且接种的非常规范。从2009年开始，预防接种机构绝大多数都设在基层医疗卫生机构，农村是乡镇卫生院、城市是社区卫生服务中心，这项工作落实的比较规范、比较好，形成了扎实的儿童免疫屏障。”秦耕说，现在5岁以下儿童的乙肝病毒携带率已经控制在1%以内，这是很大的转变，也是预防接种的成效。

对于0-6岁儿童的基本公共卫生服务，目前主要是由城市的社区卫生服务中心、社区服务站和农村的乡镇卫生院和部分农村的村卫生室负责提供。1-6岁儿童有“4、2、2、1、1、1”再加上产后随访和42天随访，能够免费享受13次的基本公共卫生服务。

在剖宫产率控制上，秦耕指出，剖宫产是妇产科一个适宜的临床技术，针对有一些指征的孕产妇及时给予剖宫产，保证母婴安全。剖宫产首先是严格遵循医学规律，严格控制剖宫产的手术指征，该做的做。同时，增强剖宫产管理和正常分娩的管理，尽可能增加助产服务，让更多的孕产妇能够进行正常的自然分娩。