2018年“国抽”报告：宣称祛痘/抗粉刺类化妆品抽检样品不合格率为0.3%

2018年，全国共抽检宣称祛痘/抗粉刺类化妆品2191批（数据截至2018年11月16日）。其中，共检出不合格样品7批，不合格样品检出率为0.3%。

小商店不合格产品占比多

不同产地产品抽检情况

抽检结果显示，本次宣称祛痘/抗粉刺类化妆品国抽，7批不合格样品中，5批标示为广东省的企业生产；1批标示为福建省的企业生产；进口的1批，进口地区为中国香港。

不同抽样区域抽检结果

统计显示，本次国抽，省会城市共抽样492批，检出不合格样品2批；直辖市抽样253批，未检出不合格样品；地级市抽样906批，未检出不合格样品；市县/区县抽样509批，检出不合格样品5批；县以下地区抽样31批，未检出不合格样品（见图1）。

不同抽样场所抽检结果

抽检结果显示，本次国抽，小商店抽样185批，检出不合格样品2批；专卖店抽样962批，检出不合格样品3批；集散市场抽样97批，检出不合格样品1批；药店抽样118批，检出不合格样品1批；超市抽样435批，商场抽样286批，美容美发场所抽样54批，网络经营店抽样49批，生产企业抽样5批，均未检出不合格样品（见图2）。

标示生产企业抽检情况

梳理发现，本次国抽的7批不合格产品，标示来自7家生产企业，分别为广州皇伽生物科技有

限公司、福州绿野生化技术有限公司、深圳怡婧堂化妆品有限公司、深圳市丽仁堂美容保健品有限公司、广州市澳尚生物科技有限责任公司、

广州广德堂药业有限公司、香港飛籽莊科贸有限公司。

非法添加禁用组分隐患大

检验人员依据现行标准进行检验和判定发现，宣称祛痘/抗粉刺类产品主要存在以下问题。

一是检出禁用组分甲硝唑，检出值最高为11793.3μg/g，最低为4132μg/g。甲硝唑为抗菌药，可能引起头痛、眩晕等神经系统症状，敏感人群使用含甲硝唑的化妆品会引起局部红肿、灼热和瘙痒等症状。二是检出禁用组分氧氟沙星，检出值最高为5877μg/g，最低为17.3μg/g。氧氟沙星为人工合成的喹诺酮类广谱抗菌药，具有光毒性，可引起皮疹、皮肤瘙痒等过敏反应。三是检出禁用组分氯霉素，检出值为10129.8μg/g。氯霉素为广谱抗生素，对血液系统的毒性较大。四是检出禁用组分咪康唑，检出值为0.51μg/g。五是检出禁用组分灰黄霉素，检出值为1.02μg/g。

其中，部分产品同时检出两种禁用组分，如1批产品同时检出甲硝唑和氧氟沙星；1批产品同时检出咪康唑和灰黄霉素；1批产品同时检出甲硝唑和氯霉素。

检验人员提醒，长期使用添加抗菌药的化妆品，容易造成细菌耐药性增强，在患有相关疾病而需服用有关药品时，会降低药效，延误治疗。

（摘编自《2018年国家化妆品监督抽检工作总结报告》）