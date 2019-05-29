“六一”重点关注特殊群体儿童

日前，全国妇联、中央文明办、共青团中央、国家卫生健康委、教育部、民政部、文化和旅游部、国家广播电视总局8部门联合印发《关于庆祝2019年“六一”国际儿童节的联合通知》，对今年的“六一”活动作出具体部署。《通知》强调，要齐抓共管，优化儿童健康成长的社会环境，在全社会倡扬儿童优先、尊重儿童、保护儿童的良好风尚；重点关注贫困地区儿童、农村留守儿童、残疾儿童、困境儿童等特殊群体，为他们多办好事实事。

根据《通知》，各地、各部门将在少年儿童中广泛开展主题鲜明、内容丰富、形式多样、互动性强的宣传教育活动。其中，国家卫生健康委将继续实施《健康儿童行动计划（2018~2020年）》。教育部将会同有关部门开展“家校协同，让孩子健康成长”全国家庭教育主题宣传活动。民政部将推动建立健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系。（记者甘贝贝）