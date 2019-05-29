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憋尿动作或可治阳痿

盆底肌锻炼能增强肌肉力量、提高射精控制力

2019年05月29日08:20 来源：人民网-生命时报

憋尿是不好的习惯，但类似憋尿的肌肉运动或许对男性性功能有益。据英国《每日邮报》报道，澳大利亚詹姆斯·库克大学理疗学家发现，锻炼盆底肌（类似憋尿的动作），能有效缓解阳痿和早泄。

该研究发表在《理疗学杂志》上。研究团队邀请了650名阳痿和早泄患者参与调查，分析盆底肌训练对他们性功能障碍的影响。结果显示，其中47名阳痿患者报告盆底肌锻炼有助缓解勃起障碍，83%的早泄患者也认为该训练有效。

盆底肌锻炼在女性中很常见，准妈妈练习它能降低患上尿失禁的风险。这项研究表明，它可以帮助大约3/4的男性解决常见的性功能障碍，如阳痿或早泄。中途停止排尿（即憋尿动作），是收紧肌肉、增强肌肉力量和控制射精能力的一种方法；把睾丸向上提升是另一种方法。

该研究作者之一克里斯·迈尔斯解释说：“盆底肌肉力量虚弱直接影响勃起力量和射精过程。盆底肌锻炼比传统治疗方法（如改变生活方式和服药）更便宜、更方便。然而，这种锻炼的频率和具体方法因人而异，还需要进一步试验来证实。” ▲ （蔡利超）

(责编：李轶群、杨迪)


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