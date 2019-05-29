王海洋 编译

作为阴道的守门员，外阴的肉质褶皱是女性生理解剖结构的重要部分之一，但女性经常忽视或把它与其他部位混淆。以下几个小知识，帮你更好了解外阴。

外阴不等同于阴道。外阴包括女性所有的外部生殖器官：阴唇（大阴唇和小阴唇）、阴道和尿道的开口、阴蒂、耻骨和肛门。

每个女性各不相同。外阴的形状、大小、颜色没有统一标准，每个人都不一样，甚至一个外阴的两边看起来也不一样。一个阴唇可能比另一个大或小，也可能颜色比另一个淡或暗。这些完全是正常现象，不必把自己的外阴与其他女性做比较。

怀孕后会改变。女性分娩后，生殖器官可能会和以前不一样，外阴也是其中之一。孕激素会改变外阴的大小和形状，阴唇会变暗变肿。阴道分娩也会拉长小阴唇(即位于大阴唇内部的较小褶皱)。所有这些变化通常在分娩后慢慢消失，但有时微小的变化可能无法复原。

阴毛不能随便除。不少女性为了阴部看起来“干净”，会刮去阴毛，但如果脱毛操作不慎，可造成局部灼痛、割伤，甚至感染。毛囊敏感的女性更不应刮阴毛，平时保持清洁即可。阴毛是身体的天然屏障，建议让其自然生长，完整保留。

留心疙瘩、肿块。虽然外阴形态各异，但若满是疙瘩就要注意，其可能是性传染疾病的表现（如生殖器疱疹、人乳头瘤病毒感染），同时还伴有外阴组织疼痛或瘙痒。外阴癌是一种罕见的癌症，其症状可包括外阴肿块、瘙痒和皮肤改变。如果你注意到外阴上有新的生长物或疼痛，需立即就医。▲