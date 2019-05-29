近视眼手术，有些人不能做

受访专家：北京协和医院眼科主任医师 李 莹

现在社会中，由于学习，或是玩电子设备，很多小孩都戴上了小眼镜。很多家长觉得这并没什么大不了，长大以后做个激光手术就好了。但临床上，有些情况是不能用激光治疗近视的。

近视眼激光手术的原理是利用激光将角膜削薄从而达到矫正的效果。北京协和医院眼科主任医师李莹告诉本报记者，这种手术主要有三个原则：安全、有效和稳定。而关于激光治近视，有绝对禁忌证和相对禁忌证。

激光手术中绝对禁忌证有：1.圆锥角膜、角膜扩张性疾病；2.自身免疫性疾病：这类人群容易出现角膜溶解，因此不建议进行切削角膜的操作；3. 全身系统性疾病或部分代谢性疾病，如严重甲亢或甲亢性突眼，这类人群角膜暴露严重，做手术易增加角膜病变的可能性；4.眼部活动性病变，如眼内感染、角膜感染等，在感染或发炎期间禁止手术；5.眼底功能较差或患有严重影响视力的白内障、青光眼患者等。白内障患者主要是晶体代谢紊乱引起的，因此利用激光手术对角膜进行切削，并没有“对症下药”，因此不建议；而严重青光眼患者，通常眼压过高，有时术后要用到激素，可能不利于眼压控制。

激光手术中相对禁忌证有：1.年龄在18岁以下者。如果年纪太小，做了手术，会有度数增长的可能性。但李莹表示，也有未到18岁来进行手术的，例如由于屈光参差（即两眼度数不一致）戴不了眼镜的小孩可进行激光手术，以防弱视发生。

2.糖尿病患者。由于糖友血糖控制不稳定，从而造成全身性神经末梢代谢障碍。而角膜是神经组织，没有血管，它的营养靠神经来源，如利用激光对其角膜进行切削，则角膜恢复性差，会影响矫正效果。

3.有眼科手术史人群。曾做过较复杂的眼底手术或眼底功能不好者。这类人群进行激光手术后，并不能解决视力问题。另外，严重视网膜脱离、角膜白斑非常大或不规则、眼附属器病变（如眼睑缺损可能会影响角膜的神经恢复）。但若角膜移植者发生散光或近视，仍可手术。

4.瘢痕体质。这种体质的人不仅伤口愈合较慢，神经愈合也很慢。因此在切削角膜后，角膜也较易形成不规则或瘢痕性愈合，反而影响视力和视觉质量。但对轻微瘢痕性体质人群，可以选择板层手术，即对角膜深层进行手术，因为角膜深层的细胞少且不太活跃，故不太会长明显的瘢痕。激光手术恢复期因人而异，快则一两天就能恢复。(记者 李 爽)