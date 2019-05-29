妈妈捐肝180克！专家成功为80天大婴儿活体肝移植

上海交通大学医学院附属仁济医院28日披露，该院肝脏外科夏强团队为年仅80天的急性肝功能衰竭患儿进行活体肝移植手术。低于3个月的受者活体肝移植手术，此前中国未有报道。这意味着，活体肝移植抢救急性肝衰竭的低龄纪录被再次打破。

医院方面披露，目前患者康复良好，即将出院。

小豪豪(化名)是一名可爱的男婴，他被诊断为“胆汁淤积性肝病、急性肝功能衰竭”。小豪豪从发病到出现急性肝功能衰竭的症状，时间不到一周。医院方面表示，若不及时接受肝移植手术，孩子就将失去活下去的机会。

小豪豪的父母慕名找到夏强教授团队。肝脏外科团队启动急诊活体肝移预案，患者从上海儿童医学中心转移至仁济医院顺利接受手术，全程不到48小时。

据夏强介绍，80天的婴儿，肝脏各重要管道都非常的细小，需要在放大镜和显微镜下将细小的管道和移植物的管道进行吻合和重建，对于手术者来说是极大的挑战之一。此外，由于患儿手术前病情危重，对于围手术期的麻醉和重症监护管理也提出了更高的要求，这是极限挑战之二。夏强团队全体相关人员对手术进行了详细的讨论并做好各种准备和预案。

产后不到3个月的孩子妈妈成为此次手术的供体。夏强和副主任医师夏雷分别主刀受体和供体手术，供体手术耗时2小时，妈妈左外叶供肝约180克和孩子完美匹配，受体手术持续了6小时顺利结束。在麻醉科主任俞卫锋教授的指导下，主治医师齐波顺利建立了各路静脉和动脉通道，为整台手术的顺利完成提供了保障。小豪豪再次获得了新生。

自2006年完成第一例儿童肝移植手术后，仁济医院肝脏外科至今已完成了1800余例儿童肝移植手术，手术成功率和术后长期存活率均处于国际领先水平，且连续7年儿童肝移植手术量在世界名列前茅。据悉，这也是迄今为止全国最小年龄活体肝移植抢救急性肝衰竭的手术患儿。(袁蕙芸叶佳琪陈静)