喝水也会中毒？健康饮水这样做

最近频频出现高温天气，大汗淋漓后喝水也变得“海量”。但是，最近微博的一条热搜“每天喝4升水可能会中毒”引起很多人的关注。这条热搜是源于世界卫生组织的一项提示:“每天饮用超过4升水可能会中毒，导致大脑功能受损甚至死亡。”现在是夏季，酷暑难耐，补水是人人都需要的。喝水真的会中毒吗？我们还能不能愉快地喝水呢？如何喝水更健康呢？

过多的水如果无法被肾脏代谢

就会导致低钠血症

我们知道，人体内60%以上都是水，这些水对我们无比重要，能运输体内所需要的物质，也是各种生化反应的载体，比如出汗、排泄、呼气等。

但是，如果喝水又多又快也可能带来危险。对一个健康成年人而言，如果短时间内喝过多的水，不仅不会让你变得更健康，还可能会有危害。

为什么呢？主要跟我们的肾脏代谢有关。

健康的肾脏在正常状态下每小时可以排出800-1000毫升的水（尿液），因此在这个程度内摄入水分，肾脏“表示毫无压力”。但如果在短时间内突然饮用了巨量的水，肾脏来不及排出，那些多余的水就会大量进入细胞，导致低钠血症。

低钠血症，就是血液中的盐分不足，具体表现是血液中钠的浓度低于135毫摩尔/升（正常为135-145毫摩尔/升）。血液中盐分减少，会使细胞变得“更加吸水”，一个个膨胀成球，这对大脑来说是非常危险的，会导致脑水肿、大脑膨胀，进而导致脑组织受损，突发昏迷、呼吸抑制、脑疝，甚至死亡。

水中毒事件

在国内外都时有发生

曾有一位28岁的加利福尼亚女性在一场喝水大赛中，3个小时内喝了大约6升水，之后出现异常呕吐、爆炸性的头痛，并最终死亡。

在我国，水中毒的案例也不少见，甚至还有导致死亡的。比如，有一位37岁男性，住院期间到洗手间自来水管处大量饮用自来水，被发现时病人意识模糊、腹部膨隆、四肢震颤、喷射性呕吐。

还有一位44岁的女性患者，在例行妇科彩超检查前30分钟内饮用约3000毫升水后发生急性中毒，短时间内迅速出现头痛,主要位于后枕部,呈持续性,性质不清；伴恶心、呕吐后送医院抢救。

所以，大量饮水引起的中毒需要大家重视，关键是注意不要短时间内大量饮水。当然，一般人也不会这样喝水，因此发生中毒的可能性还是很低的，大家也不用过于恐慌。

每日喝水量并非固定不变

根据自己的情况随时调整

我国的膳食指南建议，成年男士每天饮水1700毫升，成年女士每天饮水1500毫升。当然，这个量也不是固定不变的，可以根据自己的情况进行调整。比如如果运动比较多，流汗多，就可以多喝；若是进入炎热的夏季，还需根据劳动强度和出汗程度适当增加。

很多人想问，每天应该喝几杯呢？一直有说法说每天要喝八杯水。其实，具体几杯，那还得看使用杯子的容量大小。一般我们喝水的普通杯子都是200-300毫升，所以一般是6-8杯。

当然，每个人的杯子容量都是不一样的，最好的办法就是根据自己杯子的容量大小，简单换算，并不用苛求必须达到8杯。

水只是搬运工

本身不是营养来源

喝多少水大家大致了解了，但有人还是会纠结喝什么样的水比较好。市场上的水种类很多，白开水、矿泉水、矿物质水、纯净水，甚至还有磁化水、氢化水、富氧水等，让人眼花缭乱。

其实，喝水的根本目的是满足机体对水的需求。水说白了主要就是体内营养物质和代谢废物的搬运工，它只是一个载体，无论你喝什么水都不可能把它当做营养来源，也不可能有什么神奇的功效。因此只要是符合国家标准的水都可以安全放心地饮用，不存在“哪种水更健康”的问题，大家完全不用为了喝什么水而纠结。

对于普通家庭来说，烧开后的凉白开就是非常好的选择，矿泉水、纯净水也都可以，至于富氢水、富氧水、磁化水、小分子团水……这些所谓的功能水，就不太靠谱了。这些吹上天的水不会让你更健康，只会让你掏更多冤枉钱。

如何喝水更健康？

除了上面提到了喝水应该根据自己的情况，适量饮用。还要注意少量多次喝水。对于绝大部分健康成人来说，只要依据是否口渴来进行饮水，就可以充分满足所需水分摄入。当然，我们也可以有意识地主动喝，少量多次地喝，尤其是老年人的感觉变得不再那么敏锐，更需要及时主动地补充水。一般来说，早晨起床要喝一杯水，晚上睡前尽量不要喝太多水，以免频繁起夜。一些慢性病患者注意多喝水。比如，泌尿系结石、高尿酸血症、痛风、糖尿病患者应多喝水，能降低疾病风险。

文/阮光锋（营养师）