5月31日将迎来第32个世界无烟日。世卫组织确定今年世界无烟日的主题为“烟草和肺部健康”。

“吸烟是癌症、慢阻肺等非传染性疾病的重要诱因，吸烟者更易感染肺结核、肺炎等传染性疾病。”长沙市疾控中心健康促进科副科长周婧瑜医生呼吁市民，接触任何形式的烟草烟雾都是有害的，别让烟草毁了你和他人的肺。

烟龄超过20年，43岁男子患肺癌

病例

前段时间，43岁的刘先生感觉浑身无力、没有食欲，还经常咳嗽，起初以为是工作劳累，加上气候变化引起的感冒。20多天后，刘先生的症状不但没有好转，还开始咳血，这不禁让他心里发慌。

刘先生在妻子的陪同下就诊，胸部CT检查显示肺部肿块，医生建议他到上级医院进一步确诊，最终经上级医院诊断为肺癌。经过手术和放化疗，目前刘先生正在康复中。

医生了解到，刘先生的烟龄已经超过20年，而且烟瘾越来越大，早些年每天抽一两包，近几年每天抽三四包。妻子多次劝他戒烟，刘先生却总是想，身边有些人抽了几十年的烟也活了八九十岁，自己应该不会那么倒霉，直到厄运真的降临，才让他后悔莫及。

提醒 戒烟可降低肺癌风险

“虽然诱发癌症的因素有很多，但目前可以确切地说，吸烟与癌症有直接关系。”周婧瑜表示，科学研究发现，烟草烟雾中的有毒物质能够摧毁或改变细胞功能，令其发生癌变，还能阻止身体的免疫系统对抗癌细胞，帮助肿瘤增长。

吸烟是国际公认的导致肺癌的最重要因素之一，全球三分之二以上肺癌死亡由吸烟所致。吸烟的年龄越早，患肺癌的危险越大。吸烟还能影响口腔、咽喉、气管、食道、胃、胰腺、肾、膀胱、子宫和骨髓及血液等各类器官和组织功能，并可引起多种癌症。研究表明，戒烟可降低肺癌风险，戒烟10年后，肺癌风险可降至持续吸烟者的一半左右。

七旬老人40多年烟龄，查出慢阻肺

病例

72岁的陈爹爹身体健朗，只是近几年时不时有点咳嗽，他总认为“抽烟的人有点咳嗽也正常”。老伴劝他戒烟，陈爹爹说，抽了40多年了，完全戒断挺困难的，而且他本来就抽得不算多，两天一包的样子，应该对身体影响不大。老伴觉得似乎有一定道理。

最近，陈爹爹发现自己每天爬3层楼梯就气喘吁吁，这才到医院呼吸内科就诊。经过肺功能、胸部CT等检查，他被确诊为慢阻肺、肺功能中度下降。

陈爹爹不理解，前几个月爬楼梯还不费劲，怎么突然就查出肺功能中度下降了？医生解释，正常人的肺功能有很大的代偿能力，所以慢阻肺早期不易觉察，当患者出现活动后气促、胸闷时，提示病情已经比较严重了。医生特别强调，得了慢阻肺一定要马上戒烟，还要尽量减少被动接触烟雾、粉尘等。

提醒 尽早戒烟减缓慢阻肺发展

慢阻肺是慢性阻塞性肺疾病的简称，是一种慢性呼吸系统疾病，患病人数多，病死率高。由于其缓慢进行性发展，严重影响患者的劳动能力和生活质量。慢阻肺患者在急性发作期过后，临床症状虽有所缓解，但其肺功能仍在继续恶化，并且由于自身防御和免疫功能的降低以及外界各种有害因素的影响，经常反复发作，而逐渐产生各种心肺并发症。

在我国，每年因慢阻肺死亡的人数超过100万。然而，由于前期症状不明显，不少患者忽视了对肺健康的重视。很多吸烟者误认为慢性咳嗽是吸烟的正常反应，殊不知这常常是慢阻肺的开始。

“常年吸烟是慢阻肺最重要的致病因素，在吸烟者中有10%至15%的人会患上慢阻肺。”周婧瑜表示，由于烟草烟雾可显著影响肺部发育，因此年轻时就开始吸烟的人罹患慢性阻塞性肺病的风险尤其高。此外，烟草还会加剧哮喘等疾病。尽早戒烟是减缓慢阻肺发展和改善哮喘症状的最有效的方法。

31岁铁杆烟民患上肺结核

病例

31岁的邓先生是一名铁杆烟民，他从初中开始吸烟，十多年来几乎每天抽一包。前不久，邓先生咳嗽、气短、痰里有血丝，到医院看病被诊断为肺结核。医生告诫他，一定要把烟戒了，否则会影响治疗效果。

邓先生不太明白，结核病不是因为结核杆菌感染引起的吗？为什么得了肺结核一定要戒烟，这个病和抽烟有关系吗？

提醒 继续抽烟等于叠加致癌因素

和邓先生有类似疑问的患者不在少数。周婧瑜解释，肺结核确实是因感染结核杆菌引起，主要通过空气传播。吸烟对人体上、下呼吸道的免疫力都产生影响，在烟雾中有毒物质的刺激下，呼吸道黏液分泌增加，使得患者的痰液排出困难。通俗地说，就是肺部的“自洁”功能受损，人体免疫力降低，更易引发结核杆菌感染。有证据表明，吸烟可使肺结核的发病风险增加2.5倍以上。肺部健康损害会减弱肺功能，加重活动性结核病，大大增加因呼吸衰竭致残、死亡的风险。研究表明，吸烟是肺结核发病的一个独立危险因素，已患上肺结核的患者，更需要尽早戒烟。

“肺结核可导致肺部形成很多疤痕，这种纤维化的改变本身是一种致癌因素。”周婧瑜说，要知道，吸烟者发生肺癌的风险是不吸烟者的两至三倍；如果肺结核疤痕形成后，患者继续抽烟，等于叠加了一个致癌因素，那么患肺癌的风险将进一步提高。（彭放 周瑛瑛）