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欣安立适在中国获批，用于50岁及以上成人预防带状疱疹

2019年05月28日10:26 来源：人民网-人民健康网

近日，葛兰素史克（GSK）宣布，欣安立适（重组带状疱疹疫苗）获得中国国家药品监督管理局批准，用于50岁及以上成人预防带状疱疹。欣安立适是一种重组亚单位佐剂疫苗，分两剂肌肉注射。

带状疱疹因水痘带状疱疹病毒再激活而引起。几乎所有50岁及以上成年人的神经系统中都有潜伏的水痘带状疱疹病毒，并可能随年龄增长而重新激活 。

GSK全球疫苗部高级副总裁兼首席医疗官Thomas Breuer博士表示： “欣安立适在中国获批是对该疫苗所体现的重大科学进步的认可。亚太区有三分之一人口受带状疱疹的影响。该疾病会导致持续性疼痛和其他并发症，严重影响人们的生活质量。”

从2020年开始，欣安立适将被分阶段引入中国，以确保向所有已上市该疫苗的国家持续可靠地供应疫苗。未来几年内，GSK计划将提升欣安立适在全球的供应量，并将加大投资，从而大幅提升产能。目前，欣安立适已在美国、加拿大、欧盟、澳大利亚和日本获批。

在获批前，两项深入的三期临床研究评估了欣安立适对超过3.8万人的保护效力、安全性和免疫原性。临床研究中报告的最常见局部不良反应为注射部位疼痛、发红和肿胀。大多数是轻度到中度，且持续时间短暂，一般持续一到三天。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：王晓华、权娟)


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