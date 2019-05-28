子宫内膜异位症的女性为什么怀孕困难?

子宫内膜细胞本该生长在子宫腔内，但由于子宫腔通过输卵管与盆腔相通，因此使得内膜细胞可经由输卵管进入盆腔异位生长。目前对此病发病的机制有多种说法，其中被普遍认可的是子宫内膜种植学说。本病多发生于生育年龄的女性，青春期前不发病，绝经后异位病灶可逐渐萎缩退化。

子宫内膜异位症的主要病理变化为异位内膜周期性出血及其周围组织纤维化，形成异位结节，痛经、慢性盆腔痛、月经异常和不孕是其主要症状。病变可以波及所有的盆腔组织和器官，以卵巢、子宫直肠陷凹、宫骶韧带等部位最常见，也可发生于腹腔、胸腔、四肢等处。

2019年5月31日（周五）下午15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京大学人民医院妇科主任医师梁旭东进行视频和图文直播，结合子宫内膜异位症的特点，为大家在线科普如何尽早发现和规范治疗这个疾病，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

梁旭东，北京大学人民医院妇科主任医师，副教授，中华医学会妇产科分会感染学组常委，中国腹膜后肿瘤与盆底疾病专业委员会常委，中国研究型医院学会妇产科学专业委员会感染性疾病研究学组副组长，中国研究型医院学会妇产科学专业委员会感染性疾病研究学组副组长。

擅长：对妇科良、恶性肿瘤及子宫内膜异位症，子宫脱垂，感染性疾病及内分泌失调疾病具有丰富的治疗经验。

出诊时间：周一、二、三上午及周五全天专家门诊。

子宫内膜异位症主要症状有

痛经

痛经是子宫内膜异位症最典型的症状，呈继发性伴进行性加重，常于月经来潮前1～2天开始，经期第1天最剧，以后逐渐减轻，至月经干净时消失。严重阶段疼痛难忍，甚至止痛剂加量亦无效。疼痛由于子宫内膜异位症病灶内部出血刺激局部组织炎性反应引起。同时子宫内膜异位症病灶分泌前列腺素增加，导致子宫肌肉挛缩，痛经势必更为显著。

月经异常

可以表现为月经过多或者周期紊乱。造成月经异常多数与子宫内膜异位症影响卵巢功能有关。子宫内膜异位症患者可以发生卵巢功能失调，如排卵异常等。

不孕

子宫内膜异位症患者常伴有不孕，子宫内膜异位症患者中，不孕率40%～50%。主要是因为子宫内膜异位症常可引起输卵管周围粘连影响卵母细胞捡拾；或因卵巢病变影响排卵。

性交疼痛

子宫直肠陷凹、阴道直肠隔的子宫内膜异位症可以引起性交痛（深部触痛），经期排便次数增加、疼痛（里急后重）。

其他

子宫内膜异位至膀胱者，出现有周期性尿频、尿痛、血尿。腹壁瘢痕及脐部的子宫内膜异位症则出现周期性局部肿块及疼痛。肠道子宫内膜异位症患者可出现腹痛、腹泻或便秘，甚至有周期性少量便血。异位内膜侵犯和压迫输尿管时，可出现一侧腰痛和血尿，但极罕见。

如何提问和收看直播：

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