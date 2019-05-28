湿气重，喝点健胃消食粥

入夏后，全国各地陆续迎来了高温天气，不少人开始出现吃饭不香、消化不良的情况。中医认为，夏季湿气重，容易使人困脾胃，出现食欲不振。这里教大家自制一款“健胃消食粥”，不妨一试。

粥食以米为主，以水为辅，水米交融，便于吸收，能补脾养胃、去浊生清，其营养美味及养生保健效果早就为古人传颂不已。苏轼在品尝了加入无锡贡米熬煮的粥后，写下了“身心颠倒不自知，更知人间有真味”的诗句，大力赞叹粥的美味；曹雪芹在其所著的《红楼梦》中多次有对粥的描写，他的祖父曹寅对粥也很有研究，曾编写过《粥品》一书；清代名医王士雄更是将粥称作“世间第一补人之物”。

现代中医认为，在粥中加入一些药材后可以起到健脾化湿、滋补的作用。给大家推荐一个方子：党参10克、薏米30克、粳米200克、小茴香6克、姜末3克、杏仁10克、枸杞10克、核桃仁30克、黑芝麻30克。做法很简单，将薏米洗净后滤去杂质，放入凉水中浸泡2小时，党参洗净后切成薄片，粳米淘洗干净，然后将三者放入锅中，并加入1000毫升清水。先用大火煮沸，锅开后撇去浮沫，再用小火慢慢熬上约半小时。等到粥熟后，可依据个人口味放入炒香的其他药材。

薏米，民间称它为“天下第一米”。《本草纲目》有记载，薏米可健脾胃、消水肿、祛风湿、清肺热等，它还是不可多得的抗癌食材，桂林地区有首民谣中的歌词这样形容它：“薏米胜过灵芝草，药用营养价值高，常吃可延年寿，返老还童立功劳。”

党参味甘性平，具有健脾补肺、益气生津的功效。对缓解脾胃虚弱、食欲不振、大便稀溏等疗效很好。

小茴香炒香具有温胃行气的作用，湿在中医理论里属寒凉之气，姜末祛寒，化湿开胃；杏仁宣肺化痰，肺在人体主通调水道，帮助脾运化水湿，可以降气化痰；核桃仁、芝麻仁都是富含微量元素及油性的谷物类中药，能够润肠通便，对有习惯性排便困难的人群更为适用。枸杞补肝肾、养阴血，加入后可防治上火。此方不仅能开胃健食，还能补气补血，很适宜在夏季食用。▲