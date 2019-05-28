夜尿变多，服乌药益智仁

安徽读者戚先生咨询：我今年67岁，从4月份开始感觉夜尿变多，起夜次数频繁。在网上看到一个方子可以缓解尿频：取乌药、益智仁、山药各10克，用3碗水煎至1碗，每日一剂，连服一个月为一个疗程；或将三味药等份研细末，每次5克，用水冲服。请问专家，这个方子可以用吗？

南京市中西医结合医院老年病科副主任中医师卢岱魏解答：中医认为，小便是由肾和膀胱共同主导的，尿频、遗尿、夜尿多因肾气不固、膀胱失约所致，也可由下焦湿热引起。此症多见于中老年患者，这是由于他们“元气亏衰，阳气虚极”所致。患者每有尿意就迫不及待需要排尿，难以自控，故临床上尿频尿急经常合并论治。老人肾气不足、小便频数，会给生活带来诸多不便，严重影响休息，导致精神憔悴，不利于身体健康，所以尿频不是小事。

这个方子是中医治疗尿频尿急的经典方剂——缩泉丸，于宋代《魏氏家藏方》和南宋《妇人良方》等古代医籍中皆有记载。方中，山药补肾固精；益智仁温补肾阳，收敛精气；乌药温肾散寒。三药合用，肾虚得补，寒气得散，有补肾缩尿的功效。需要指出的是，此方主治肾虚所致的夜间尿频，若是其他原因导致的，应请医生辨证诊治。

本方宜饭前服用，服药期间忌辛辣、生冷、油腻食物。过敏体质者慎用，感冒发热病人不宜服用，高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病患者应在医师指导下服用。