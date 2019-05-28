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生草乌贴敷治面瘫

蒲昭和

2019年05月28日09:36 来源：人民网-生命时报

　　面瘫俗称“歪嘴巴”，中医认为，本症多由正气不足，面部经络遭受风寒而引起气血不和、经筋失养所致。

　　对于本症，贴敷有较好的疗效，它是将中药施于皮肤、穴位，通过药物透入、穴位刺激双重作用而达到治病的目的。可取生草乌、生南星、生半夏、白蔹、白芷、僵蚕各10克，共研细末，用生姜汁调成糊状，然后摊于纱布上，贴患侧太阳穴，胶布固定，每2~3天换一次药。

　　贴敷药物多以生品为佳。本方中，生草乌祛风除湿、散寒止痛，治寒湿痹痛、关节疼痛等效果极佳；生南星、生半夏能燥湿化痰、祛风止经、散结消痞；白蔹清热解毒、散结消痈；白芷可祛风止痛；僵蚕祛风解痉、化痰通络。诸味合用，有祛风化痰、解痉止痛，帮助面神经肌肉功能恢复的效果。注意药物应贴在外眼角外上方约一寸处的凹陷处，此穴有镇惊止眩、清热祛风、解痉止痛的功能，常用于治头痛、目赤肿痛、口眼歪斜等。

　　需注意的是，本疗法用于面瘫初期或发病不久者效果较好，对于病程较长者效果欠佳。

(责编：李轶群、杨迪)


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