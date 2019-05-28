业内聚焦海外医疗：培育有信誉的服务机构是关键

医疗旅游是指，有医疗需求的消费者根据自己的病情和需要，选择特定的游览地，在旅游的同时享受健康管家服务，进行健康管理，达到身心健康的目的。世界旅游组织将医疗旅游定义为以医疗护理、疾病与健康、康复与休养为主题的旅游服务。通俗说，海外医疗旅游就是提供专业的医疗解决方案及落地接待旅游服务。

随着人们生活质量的提高，我国的出境游市场近几年呈现欣欣向荣的景象。根据中国旅游研究院初步统计，2018年全年中国出境游旅客达到1.4亿人次，比2017年全年1.29亿人次多出1100万，同比增加13.5%。随之而来的是，境海外医疗旅游行业逐渐被社会认可，从高端体检、疾病治疗到康复疗养，乃至当地特色医疗服务，越来越多的中国人愿意为这种“治疗+旅行”的新模式买单。在这一趋势下，一种专门提供跨境医疗服务的机构在我国日益增多。据不完全统计，目前市面上这样的机构已超过1000家。

并非人人适合海外就医

是不是所有人都适合去海外看病？从2011年开始从事海外医疗服务的盛诺一家医院管理咨询有限公司（简称盛诺一家）董事长蔡强，在接受人民网采访时表示，并不是所有人都适合海外就医。

规划海外就医的消费者首先要考虑的是患者的病情。如果患者病情太重，或者患者的病情非常不稳定，容易迅速恶化都不适合海外看病。其次，到国外看病需要的花费通常要高于国内，而且国内的医保在国外无法使用。所以在决定到国外看病时需要考虑经济承受能力。此外，不愿意遵守国外医院就医规则的患者不适合海外就医，患者到国外就医应尊重国外就医规则，积极配合医院医生进行治疗，只有这样才会取得更好的治疗效果。

从事海外辅助生殖服务的泰东方健康管理有限公司（简称泰东方公司）董事长邵雨加也表达了相同的观点。邵雨加还建议，赴海外就医之前要在国内先做准备。例如准备做体外辅助生殖的患者，通过专业医生的医疗建议和调理方案，出发前先对自己的身体进行调理，将身体调整到最好的状态，以提高手术成功率，否则进行多次手术不仅浪费了金钱，且损害了自己的身体。

医疗旅游行业要培育靠谱的服务机构

海外医疗旅游中介和咨询机构不断涌现，随之而来的问题是服务机构资质参差不齐，乱象丛生，不断出现欺诈现象。“海外就医的火爆市场吸引了众多人士、中介参与，恶性竞争导致整个行业无序增长，良莠不齐。”泰东方公司董事长邵雨加在接受人民网采访时提到，这样的背景下，海外就医被骗事件时有发生，患者受到经济、身体、心理上的多重伤害。

据邵雨加介绍，一些不规范的中介机构不信守服务承诺，对客户不负责，将客户转手“倒卖”给海外的接待中心。这种“倒卖”行为，轻则导致服务落差，重则影响医疗结果。蔡强表示，医疗旅游不同于观光旅游，其核心是“医疗”二字，因此选择服务机构时要注意严谨，要从资质、服务、人员、费用四个方面综合考察，选择正规的机构。

据了解，除机构资质良莠不齐外，目前我国尚未出台任何针对海外就医的法律法规，缺乏严谨的管理制度，也因此成为了海外医疗旅游行业混乱的原因之一。邵雨加表示，长此以往，行业无法得到良性发展。

自助行平台不适合无海外就医经验者

除各类不规范中介机构以外，自助行平台以自助低价诱导消费者去到海外进行医疗消费，也成为问题。“自助行平台只适合销售标准化的产品及标准化的服务，很难胜任面向患者海外看病的专业服务。”蔡强说。

蔡强表示，患者到海外就医需要由专业医疗人员整理患者病史、家族史、过敏史等详细信息，并翻译成英文医疗术语；需要选择最适合自己病情的国家、医院、专家；需要在国外有专业的团队提供就医服务，帮解决突发情况；部分国家需要服务机构获得政府的批准。

蔡强认为，这些是自助平台力不能及的。另外，诸如盛诺一家此类专业机构，已和很多外国医院达成协议，可以为患者争取到医疗费用折扣，减少患者开支。“综上，并不认为患者选择在线自助平台是一个好主意。”蔡强总结道。

邵雨加表示，“我们是不建议自由行的，因为大部分客户对海外的情况不了解，不知道该选择哪家医院，遇到就诊流程安排不合理等问题后，可能会面临难以维权的境地。”邵雨加透露，一些自助行平台看似提倡自助，实则以低价诱导消费者，之后推服务套餐，且收费不透明，额外的服务就有额外的收费，有些甚至存在更多隐性收费，最终患者花更多钱。

“选错了服务机构，不仅造成包括经济、时间方面的损失，还可能错过最佳治疗时间，造成身体方面的损失，因此我们建议客户选择专业的服务机构协助患者赴海外就医。”邵雨加说，获得最好的治疗结果才是医疗旅游最核心的诉求，所以，赴海外医疗旅游要选择专业的服务机构。

（付星凯）