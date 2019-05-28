一次运动也能增强记忆

近日，美国“科技日报”网站刊登马里兰大学公共卫生学院的一项研究发现，健康的老人只要进行一次锻炼，他们大脑回路中与记忆相关的活性就会增加。

人脑中的海马体掌管记忆，会随着年龄增长而萎缩，是阿尔茨海默病最先攻击的区域。有证据证明运动能增加海马体的体积，帮助维持记忆，而马里兰大学的新研究则显示单次运动就可达到一定效果。

研究团队用功能性磁共振成像技术测量了26名55~85岁参试者的大脑活性，他们被要求执行一项记忆任务，包括识别著名的和不知名的名字。这项记忆测试是在一次中等强度的运动后30分钟进行的，休息一段时间后再次进行。结果显示，一次运动后，参试者大脑的4个皮层区域（额中回、颞下回、颞中回和梭状回）的激活程度明显更高，此外，他们大脑两侧海马体的活性也增强了。

发表在《国际神经心理学学会杂志》上的这项研究认为，单次锻炼就能拓展认知神经网络，促进它的完整性和功能，从而增强老人记忆力。▲ （赵鹏程）