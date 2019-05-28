“谁来种地”？智慧农业告诉你

伴随乡村振兴步伐加快，物联网、云计算等前沿科技不断应用于农业领域。以无人作业等为代表的数字化、智能化技术纷纷从实验室走到田野，既能助力农业标准化、集约化生产，更为解决“谁来种地”提供方案，成为长远破解农业劳动力老龄化问题的有效对策。随着科技创新和智能技术在农业领域的深入实践，中国的农业生产正在走入智慧时代。

“智慧农业”能够有效改善农业生态环境。将农田、畜牧养殖场、水产养殖基地等生产单位和周边的生态环境视为整体，并通过对其物质交换和能量循环关系进行系统、精密运算，保障农业生产的生态环境在可承受范围内，如定量施肥不会造成土壤板结，经处理排放的畜禽粪便不会造成水和大气污染，反而能培肥地力等。

“智慧农业”能够显著提高农业生产经营效率。基于精准的农业传感器进行实时监测，利用云计算、数据挖掘等技术进行多层次分析，并将分析指令与各种控制设备进行联动，完成农业生产、管理。这种智能机械代替人的农业劳作，不仅解决了农业劳动力日益紧缺的问题，而且实现了农业生产高度规模化、集约化、工厂化，提高了农业生产对自然环境风险的应对能力，使传统农业成为具有高效率的现代产业。

“智慧农业”能够彻底转变农业生产者、消费者观念和组织体系结构。完善的农业科技和电子商务网络服务体系，使农业相关人员足不出户就能够远程学习农业知识，获取各种科技和农产品供求信息；专家系统和信息化终端成为农业生产者的大脑，指导农业生产经营，改变了单纯依靠经验进行农业生产经营的模式，彻底转变了农业生产者和消费者对传统农业落后、科技含量低的认知。另外，智慧农业阶段，农业生产经营规模越来越大，生产效益越来越高，迫使小农生产被市场淘汰，必将催生以大规模农业协会为主体的农业组织体系。

智慧农业的各种新业态不只是技术层面的进步，更是农业生产方式的变革。试想不久的将来，广袤的土地上，成千上万台由北斗导航系统指引的农机具，以整齐队列自动化地完成从种到收的全过程，那时候的农民才能真正告别“面朝黄土背朝天”，拥有更多获得感和满足感。我们要积极拥抱这一发展趋势，加强科研攻关、解决技术短板，找准示范载体、加大推广力度，同时做好智慧农业应用人才的培训，迎接智慧农业的春天。