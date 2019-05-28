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中国孩子向营养过剩快速转变

2019年05月28日08:44 来源：健康报网

北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军教授团队近日在《柳叶刀·糖尿病》杂志上发表论文，指出经连续5次全国性调查，对1995年～2014年中国经济增长与儿童青少年营养状况进行分析评估的结果表明，20年来，中国儿童青少年生长已由营养不良向营养过剩快速转变。

马军介绍，1995年～2014年，中国儿童青少年生长迟缓和消瘦得到了明显改善，生长迟缓检出率从8.1%下降到2.4%，消瘦检出率从7.5%下降到4.1%。但同时，超重和肥胖检出率从5.3%上升到20.5%，增长了近5倍。值得关注的是，中国城乡儿童青少年营养状况（包括生长迟缓、消瘦和超重肥胖3个指标）的差距正在逐渐减小。北京、天津、上海等社会经济状况较好的地方，率先出现了由营养不良向营养过剩的快速转变，且该转变对乡村儿童的影响更加明显，表现在社会经济指标与超重/肥胖的正相关性在农村要明显强于城市。

马军说，该研究提示在目前经济快速增长和城市化发展的背景下，急需采取主动的策略，进一步改善儿童青少年饮食质量和食物多样性，提供科学的饮食指导，进一步强化对儿童青少年体力活动等重要生活方式的改善。

美国哈佛大学公共卫生学院林赛·杰克斯博士对此研究发表评论指出：“这些结果并不是要求放缓经济增长，而是要求更公平和可持续地经济增长。促进更健康的行为模式、加强对食品行业监管，实施这些政策应该是中国和其他努力终结营养不良国家的优先事项。”

该论文第一作者为北京大学儿童青少年卫生研究所董彦会博士，马军和宋逸副教授为通讯作者。（记者付东红）

(责编：许心怡、杨迪)


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