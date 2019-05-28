传统医学病证纳入《国际疾病分类》

据新华社日内瓦5月25日电 （记者刘曲）正在瑞士日内瓦召开的第七十二届世界卫生大会25日审议通过了《国际疾病分类第11次修订本》，首次将起源于中医药的传统医学纳入其中。这是中国政府和中医专家历经10余年持续努力取得的宝贵成果。

世界卫生组织《总干事报告》指出，《国际疾病分类第11次修订本》包括一个题为“传统医学病证——模块1”的补充章节，将起源于古代中国且当前在中国、日本、韩国等国家普遍使用的传统医学病证进行了分类。将有关传统医学的补充章节纳入《国际疾病分类》使人们首次能够统计传统医学服务和就医情况，评估其形式、频率、有效性、安全性等，并可与主流医学和研究进行对比。

世卫组织传统医学、补充医学与整合医学处处长张奇表示，将传统医学纳入《国际疾病分类》，标志着以世卫组织为代表的整个国际公共卫生系统对包括中医药以及来源于中医药的这部分传统医学价值的认可，同时也是对中医药在中国、在国际上应用越来越多这一现实的认可。“可以说，纳入本身对中医药具有里程碑意义。”

《国际疾病分类》历经百年已经过10次修订，并于2007年启动第十一次修订工作。在世卫组织牵头组织和技术指导下，在中国与相关国家的通力合作下，《国际疾病分类第11次修订本》最终建立了以中医药为基础，兼顾日韩传统医学内容的病证分类体系，推动了传统医学150条疾病和196条证候条目纳入《国际疾病分类第11次修订本》传统医学章节。

纳入《国际疾病分类》后，中医药具体对哪些人群、哪些疾病有效，相关数据不仅可以从中国收集，还能在国际上更广泛地收集，因此可为中医药临床研究提供更多、更可靠的依据。

《 人民日报 》（ 2019年05月28日 17 版）