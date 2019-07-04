中医药是全球健康覆盖重要力量

去年，世界卫生组织首次将中医药纳入其最新修订的国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11），为传统医学纳入各国医学体系奠定基础。“《自然》杂志为此刊登了题为《为什么中医会走向世界》的文章进行了专题解读，这篇文章也成为《自然》杂志2018年最受欢迎的十大科学长篇专题报道之一。”中国中医科学院院长黄璐琦院士在博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会传统医学分论坛上说。

不久前召开的第72届世界卫生大会正式审议通过了《国际疾病分类第十一次修订本（ICD-11）》，这也是此次论坛的重要背景——中医药正日益得到国际医学同仁的认同和认可。

传统医学在全球应用更广泛深入

“截至2018年，传统医学和补充医学在88%的世卫组织会员国得到应用。”世界卫生组织传统医学、补充和整合医学主任张奇介绍了世卫组织最新发布的《2019年传统和补充医学全球报告》，179个世卫组织会员国参与调研并提供相关信息。报告显示，各国对传统医学的重视度也在不断提高，截至2018年，在参与调查的世卫组织会员国中，107个会员国为传统医学和补充医学设立了国家级办公室，比2012年多了18个；98个制定了传统医学和补充医学的国家政策，比2012多19个。传统医学和补充医学的研究机构数量也在迅速增加，75个会员国设立了国家级研究机构，而这一数字在2005年是58。对传统医学发展的规范和保障更加完善，109个会员国制定了关于传统医学和补充医学的法律法规。此外，125个会员国有草药注册系统，45个会员国传统医学和补充医学有医疗保险覆盖，34个会员国把草药纳入基本药物目录。

中医药的发展尤其引人瞩目。“新加坡一共有800余家注册在案的中医相关机构。”新加坡卫生部基层与社区医疗司传统及补充医药主任吴汉昇介绍，中医是新加坡目前应用最广泛的传统医学，诊所分布在各个社区中，可谓实现了家门口看病。新加坡的中医从业人员也在不断增长，截至2018年底，共有3256名从业者注册。注册中医师中有中医学士学位的比例已经从2006年的5%上升到2018年的约30%。新加坡政府十分重视中医药研究，拨款300万用于的临床合作研究，2017年又追加了500万。

在泰国，中医教育在不断发展，泰国庄甲盛皇家大学校长苏玛丽介绍，目前泰国有9所大学能够提供中医学位。2015年起，中医医师只要获得官方许可认证，就能开办私人诊所。大多数西医医院都可以使用针灸。“中医在泰国有很好的前景，对全人类的健康也有很大好处。”苏玛丽说。

中医可为人类健康作出更大贡献

如何落实2030年可持续发展议程，实现全民健康覆盖是此次博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会讨论的焦点。分论坛上，不少专家认为中医药可为这一目标的实现发挥更大作用。这也是中医药价值作用在全球越来越受认可的重要原因之一。

“医学目的正从疾病医学向健康医学转变，而中医的治未病理念是真正意义上的健康医学的理念。”福建中医药大学校长李灿东认为，中医发展面临着前所未有的机遇，“要让传统医学的智慧为未来的人类健康作出贡献。”

“我国很早就已经发布了糖尿病的中医防治指南，最近又有亚健康中医临床指南，这就是治未病的体现。”北京中医药大学教授刘建平认为，老龄化社会面临的很多问题也是目前的医疗无法满足的，国际社会普遍希望通过非药物疗法来预防这些疾病，比如发现练太极对防止老年人摔倒甚至更年期综合征、帕金森等都有很好效果，海外很多孔子学院都在教授太极拳。

张奇也谈到，世卫组织目前在与中国共同开展一个“太极健康”的合作项目，研究太极如何在全球范围内促进人口健康，尤其是老年人的健康，“传统医药可以在达到全民健康覆盖的目标中贡献非常重要的力量。”

全球康复联盟主席、德国汉诺威医科大学教授克里斯托弗·古藤博纳认为，康复医疗是中医的重要舞台之一，西医可能更关注身体的机能，有时会忽略一些长期或慢性的困扰，比如精神状态、缺乏睡眠等，这可以通过一些中医方法来治疗。“希望能够把中医药融入西医康复疗程中，同时也希望把西医康复概念融入中医里，进行有机结合。”他介绍，在德国，很多人倾向于使用传统医药，特别是中医药，“我们应该在德国或其他西方国家培养、培训更多可以进行中医治疗的医师或保健医师，要既懂中医又懂西医，并且知道怎么结合，可以根据每个病人的实际情况来提供相应的治疗。”

共促中医现代化共享发展成果

中医药的国际化和现代化常常是两个相辅相成的过程。1986年，美国科学家在《科学》杂志上发表一篇有关“细胞生长调控的阴和阳”的论文，这是阴阳思想首次被世界顶级科学刊物认可，也确立了阴阳思想在现代医学中的应用价值。《素问·经脉别论》有言：“脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛。”2017年4月，《自然》杂志刊登了美国马克·鲁尼教授团队的研究成果，首次证实肺是一个参与造血的器官，在小鼠模型中由肺部制造的血小板数量超过了总体的一半。他们还首次发现肺部储存有多种造血祖细胞，这些细胞可以用于恢复受损骨髓的造血能力。中医药现代化、国际化发展，需要更多这样的研究。

黄璐琦表示，成立中国中医药循证医学中心，就是希望中医药能够获得高质量的临床证据。中医药纳入国际疾病分类，是现代化和国际化的关键一步，既有助于从统计分析角度彰显中国中医药服务在人类健康服务中的能力和地位，也有利于促进中医药与世界各国医疗卫生体系融合发展。

克里斯托弗·古藤博纳也希望，以一种科学循证的方式把中医药纳入对康复医师的培养和培训当中，并且进行临床研究，“对于疗法的选择和后续的医疗服务提供应有相应标准。”

对于中医循证研究的下一步发展，刘建平有许多思考。他建议，应有相应的指南和政策指引，总结目前可获得的临床证据，按照国际和国家的标准来设计和实施临床实验，并且使用全面详尽的方法来公平地评估中医医疗实践，同时，还应该考虑社会文化背景。（赵维婷）