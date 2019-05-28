流言

250名科学家联名警告，AirPods和同类型的无线蓝牙耳机可能致癌。

真相

消息中提到的科学家们的联名警告确实存在，但是无线耳机并不是这封联名信的主要内容和重点，也并没有实际的研究数据表明无线耳机会致癌。

科学家联名信的主旨在于：随着科技的进步，由各种电子设备产生的辐射也日渐增加，因此应该加强对于辐射的限制。这则消息中提到，将无线耳机置于耳道中，会使头部组织暴露在相对较高的射频辐射下，从而引发对无线耳机安全性的质疑。

无线耳机从原理上来讲并不会致癌。公开资料显示，蓝牙使用无线电磁波的波长为2.4-2.48GHz，属于“非电离射频辐射”，其辐射量在电磁辐射量安全标准以内。至于“耳机”致癌更是无中生有，我们听到的声音是有能量的，由于耳机比扩音喇叭更靠近耳膜，因此对于耳膜产生的损害也就更大。长期佩戴耳机可能对听力有危害，但是这并不代表戴耳机会致癌，目前尚未有研究表明戴耳机会导致任何癌症。