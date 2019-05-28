热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

孩子睡眠不够肥胖概率高58%

2019年05月28日08:33 来源：中国妇女报

英国一项最新研究表明，睡眠不足可使未成年人肥胖概率大增。

英国沃里克大学科学家对过去42项试验结果进行了梳理分析,这些试验涉及7.5万名18岁以下儿童及青少年，平均随访时间为3年。研究人员通过问卷和穿戴设备定期跟踪研究对象的作息习惯、健康状况及体重指数，结果发现，睡眠不足的孩子体重增加比例均高于同龄的睡眠充足者，前者超重或肥胖的概率平均比后者高58%。具体来说，4~11个月大的婴幼儿每晚睡眠不足12小时，肥胖风险提升40%；3~5岁儿童睡眠不足10小时，肥胖风险增加57%；6~13岁孩子睡眠不足9小时，肥胖风险增加123%；14~17岁少年睡眠不足8小时，肥胖风险增加30%。

在美国《睡眠》杂志上刊登的该研究论文称，超重会导致心脏疾病和Ⅱ型糖尿病，随着现代社会儿童睡眠不足现象增多，这些疾病也开始呈现低龄化趋势。研究人员指出，增加睡眠时长可能是一个预防儿童肥胖简单易行的方法。（胡珍）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn