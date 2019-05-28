孩子睡眠不够肥胖概率高58%

英国一项最新研究表明，睡眠不足可使未成年人肥胖概率大增。

英国沃里克大学科学家对过去42项试验结果进行了梳理分析,这些试验涉及7.5万名18岁以下儿童及青少年，平均随访时间为3年。研究人员通过问卷和穿戴设备定期跟踪研究对象的作息习惯、健康状况及体重指数，结果发现，睡眠不足的孩子体重增加比例均高于同龄的睡眠充足者，前者超重或肥胖的概率平均比后者高58%。具体来说，4~11个月大的婴幼儿每晚睡眠不足12小时，肥胖风险提升40%；3~5岁儿童睡眠不足10小时，肥胖风险增加57%；6~13岁孩子睡眠不足9小时，肥胖风险增加123%；14~17岁少年睡眠不足8小时，肥胖风险增加30%。

在美国《睡眠》杂志上刊登的该研究论文称，超重会导致心脏疾病和Ⅱ型糖尿病，随着现代社会儿童睡眠不足现象增多，这些疾病也开始呈现低龄化趋势。研究人员指出，增加睡眠时长可能是一个预防儿童肥胖简单易行的方法。（胡珍）