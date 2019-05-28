负面沟通让婚姻成为煎熬

幸福婚姻需要好好沟通

如果给自己的婚姻打分，你会打多少分呢？

90分的婚姻——充满了良性的沟通，彼此建立了一种深刻而坦诚的关系，我可以向你袒露真实的自己，并感受到这部分的自己被包容接纳，压抑的自我通过沟通得到释放，孤独的自我通过沟通得到回应。好的婚姻不仅仅是婚姻，还在于沟通中对心灵的全方位疗愈。

30分的婚姻——是你待在婚姻里，却完全无法和对方好好沟通。对方不打你，但是说出的话，往往比打你还让你难受。在30分的婚姻里，对方说的每一句话都像刀子一样划伤你的心。语言暴力让你痛苦不堪。语言冷漠，让你如堕冰窟。打压和嫌弃、不认同和否定，充斥着你的亲密关系。

“我的另一半唯一的问题是和我从来没有办法好好沟通。”这在过去，会被人说成矫情。但是在现在，当我们开始正视自己心灵的需求时，才知道，会沟通，是婚姻幸福的标配。而在沟通中不断弥漫着伤害的婚姻，则是一个不幸福的婚姻。

“爱”里有“恨”，但不应总表达“恨”

我有个朋友，周末带两个孩子和丈夫出来和我吃饭。席间，聊到孩子夏令营去科技营还是冲浪营的时候，朋友说：“冲浪挺好的，我女儿很喜欢游泳的。”她丈夫马上打断她，并用强烈的鄙夷口吻说：“你懂什么？游泳和冲浪是一回事吗？你连游泳都不会，还冲浪挺好的。”朋友当即噤声，对我笑了笑，饭桌上的话题紧接着转移。看起来，这就是他们家沟通的常态。

除了沟通，她丈夫在各方面都很优秀：工作、外形、学识，对家庭的责任感，对两个孩子的陪伴。但是，我朋友说：“很多次，我都怀疑他完全不爱我。虽然大家都觉得他很好，但是一个人如果爱你，真的会这样和你说话吗？”

如果问她丈夫，他一定不会承认，自己不爱妻子。但是，他此刻的表达，却传递着和爱相反的东西。如果他爱她，他还会当众这样攻击和嫌弃她吗？

不要急着得出一个彻底否定的答案。婚姻是最亲密的关系之一，在这个关系里，彼此的自我也在进行着复杂的碰撞。对我的朋友，或者每一个无法在伴侣身上得到完全的良性沟通，总是被打压、嫌弃、否定的人来说，首先需要弄明白的一件事情就是——

在一个普通人的“爱”里面，本来就是有“恨”的。永远温和而包容的表达在日夜相处的关系里，本来就不现实。所以，别因为对方的一句情绪性的攻击话语，或者否定的话语，而认定这个人就是不爱我的，觉得自己特别失败，或者不值得被爱。这叫作“别追求过于纯粹的感觉”。没有东西是完美纯粹的，包括爱。但是，如果一个人总是在婚姻里表达恨，而从不表达爱；如果一个人在亲密关系里，开口只会攻击，从来就不能好好说话；如果你的另一半，只会挑剔你，从来都不会肯定你、鼓励你——那么你还能从这个关系里体会到爱的感觉吗？显然也是不能的。

不只是不会体验到被爱，当你总是被另一半嫌弃、打击、否定，其实你就是一直在被攻击、被憎恨，被对方当作了一个“敌人”。完全消除负面沟通，是不可能的，仅仅因为对方让你受伤害的一句话，就要死要活，那日子肯定过不下去。但当负面沟通、负性评价远远多于正面的沟通时，婚姻就会成为煎熬。

“三不沟通”方式的杀伤力极强

有一种人，在婚姻中很喜欢挑剔、嫌弃、否定，开口就是这样的：“你肯定是不行的。”“你啥也不懂，别瞎掺和了。”“我问你意见了吗？！”开口就是拒绝和打断，打断对方表达自己，剥夺对方说话的机会。

不承认、不想听、不许说，这种沟通也是杀伤力极强的一种沟通方法。

不承认：我觉得你说的一点都没有道理，我完全不认同；

不想听：你说的我都能猜到，我没有任何兴趣听你说；

不许说：你说的肯定是我不想听的，你别说了。

说是沟通，却连沟通的机会都不给对方。“三不沟通”方式，如果频繁使用，最终会杀死一个人和另一个人沟通的全部欲望，也会杀死彼此之间的爱意和信任。

好的婚姻，有一个重要的功能，就是满足对方沟通的需求。让一个人能够有存在感，能够被对方看见，可以表达出自己的感受。这都是建立在沟通没有被拒绝和打断的基础上的。但是，并不是所有人都有能力接纳你的表达，平静听完你的表述。

之所以他（她）会在婚姻里，很喜欢用“不承认、不想听、不许说”的方式来堵住你的嘴，是因为他（她）没有心理能力，去接纳你所要表达的内容。允许对方说话，平静地听完，平和地回应，是一种很高级的能力，这代表一个人的内心发展水平很高。一个可以和伴侣坐下来好好沟通的人，他和这个世界的关系，也是可以求同存异、和谐相处的。

如何能够提升沟通能力？突破口有两点：

一、时刻提醒自己：你的敌人，不在你的家里，不在你的枕边。别把你对于外界不能发泄的恨意，或者对自己的不满，都放在另一半身上。如果你的敌人当真就是身边那个人，那么别用语言攻击浪费彼此时间，建议你赶紧换人。

二、说话充满否定和攻击，并不代表你就很厉害。让对方好好把话说完，不因为对方和你不一致而粗暴的嘲笑打击，才是一个人强大的体现。

记住，90分的婚姻凤毛麟角，但是30分的婚姻则是折磨，这样过，还不如单过。（心理咨询师周小宽）