拜耳将为中国市场引入五款创新药 涵盖肿瘤、血友病、糖尿病性肾病治疗

人民网北京5月27日电 （记者崔元苑）今年是拜耳处方药北京研发中心成立十周年，近日，拜耳处方药全球研究与开发负责人Joerg Moeller博士接受媒体采访时表示，拜耳一直非常关注中国患者的需求。未来四年将为中国引入五款创新药物，其中包括用于治疗糖尿病性肾病、用于治疗非霍奇金淋巴瘤的药物、用于治疗存在NTRK基因融合的多种类型的肿瘤药物、针对前列腺癌的放射性治疗药物以及用于治疗血友病的抗组织因子途经抑制物，为中国患者带来更多、更具价值的治疗方案。

持续创新药物研发，满足中国患者医疗需求

据了解，拜耳一直致力于把创新的治疗方案带给身患重疾的患者。在2009年成立之初，拜耳决定进一步加大在中国的研发投入，在北京设立全球研发中心。北京研发中心目前已成为拜耳处方药全球研发网络的一个重要组成，是拜耳处方药在全球的五大研发中心之一，也是其中最为年轻的一个。

Joerg Moeller介绍说，拜耳处方药全球研发工作主要关注在肿瘤学和心血管疾病这两大领域，还包括妇科学、眼科以及血液学等其他重点研发领域。对于中国而言，这些疾病领域具有很高的相关度。

“拜耳希望通过创新药物研发，满足中国患者不断提升的医疗需求，特别是癌症与心血管疾病。在过去的几年，我们持续引入多款创新治疗药物，其中包括用于治疗肝细胞癌的肿瘤药物、治疗糖尿病性黄斑水肿的眼科药物以及用于血友病治疗的重组人凝血因子。”Joerg Moeller表示。

对于近年来中国药品审评审批制度改革、加速引入创新药物、改善药物可及性与质量等方面所做出的努力与成效，Joerg Moeller表示：“近年来，全球各国的药物审批流程趋于协调统一，中国在这方面的进步也非常显著。得益于优先审评审批制度，拜耳多款创新药物也能够更加快速地引入中国，帮助患者解决高度未满足的医疗需求。”

拜耳处方药事业部北京研发中心总负责人、拜耳处方药中国法规科学与注册事务副总裁张华称，特别是中国加入ICH（国际人用药品注册技术协调会），意味着我们可以依据统一国际标准进行药物研发工作。这不仅有利于跨国企业在中国进行药物研发，更重要的是统一的标准也可以帮助中国的医药企业在其他国家递交药物注册申请。

据了解，拜耳在过去两年里有13个新药和新适应症获得批准，其中很多产品都是通过优先审评审批获批上市的。“我们可以在更早期的阶段就参与到公司全球的研发项目中，利用全球同步研发，帮助我们创新药物实现在中国与美国、欧洲、日本等国家和地区同步上市。”张华表示。

制定创新战略，与本土学术机构、药企强强合作

“拜耳处方药事业部每年在研发方面的投入约30亿欧元，但相比全世界范围生命科学领域每年的总体研发投入而言，我们只占到了不过1%”。Joerg Moeller称，随着对于疾病机理了解的不断深入以及数字技术的迅猛发展，合作对于我们取得未来成功至关重要。我们致力于与包括研究机构，生物技术公司以及大型医药企业在内的外部伙伴进行广泛合作。

据拜耳处方药事业部中国创新中心负责人Tom Kinzel博士介绍，目前，拜耳在中国已与多家知名本土学术机构建立了长期的战略伙伴关系。其中拜耳与清华大学的合作开始于2009年，至今也有十年的时间；与北京大学和上海有机化学研究所的合作分别从2014年和2016开始的。

“我们和这些大学的合作通常分为两类：一类是利用大学现有的疾病模型，获得对疾病机理更为深入的理解；另外一类是探索新的技术，并研究如何应用到药物发现工作中。”Tom Kinzel说，拜耳和清华大学的合作项目就是其中一个典型案例。

过去十年，拜耳在持续强化与大学合作的同时，中国的大学也实现了自身的快速发展，科研能力不断提升。“我们看到每年都会有二十到三十个新的首席研究员加入到这些大学生命科学领域的研究工作当中。这对我们而言是非常重要的人才资源库。与此同时，我们也通过颁发“拜耳研究员奖”以及资助讲席教授等方式，帮助这些大学招募到优秀的科研人才。”Tom Kinzel介绍说。

在与中国医药企业的合作方面，Tom Kinzel介绍，5月21日，拜耳与一家本土初创生物医药企业就一款抗体所签署了许可协议。据悉，该抗体最初是由拜耳内部所开发，用于多种不同的适应症。拜耳希望通过外部合作探索并拓展该抗体到更多适应症领域。“我们与北京大学合作共同开展对于这一抗体的研究，用于治疗脱发症。基于北京大学的疾病模型所展现出良好的应用前景，我们与和其瑞医药公司达成了关于这一抗体的许可协议，希望他们能够以此开发出创新药物。”

积极“拥抱”新技术、新疗法

人工智能、基因编辑、干细胞疗法……面对目前药物研发领域涌现出来的前沿科技和新领域，拜耳在几年前就决定要参与到其中。

据Jeorg Moeller介绍，拜耳在公司处方药研发部门之外设立了一个独立的团队，通过合资公司的形式专注于研究这些新兴技术。例如，我们与CRISPR Therapeutics成立的合资公司Casebia重点研究CRISPR/Cas9基因编辑技术；而另一家合资公司BlueRock Therapeutics则专注于诱导性多功能干细胞技术。此外，我们还关注微生物在医药和作物科学领域中的研究工作。

“拜耳一直在积极参与并不断学习这些快速发展的新兴技术，希望未来能够将合作成果加入到我们的创新研发产品线中。”Jeorg Moeller表示，我们与Ultragenyx的一项合作已经进入到I期临床试验阶段。今年第一名患者已开始接受这种基因疗法，通过一种腺相关病毒载体将基因移植到肝细胞中，用于治疗A型血友病。我们也在中国寻找针对这些创新技术的合作机会。我们看到中国在这些新兴领域处于领先地位，因此，投身于中国的创新生态系统对拜耳来说非常重要。

关于人工智能在药物研发当中发挥的作用，据悉，目前，人工智能技术已应用于拜耳药物研发工作的众多方面，包括从智能合成新分子，到临床试验设计与患者识别，再到临床试验所产生大数据的收集、分析和整理等领域。除研发外，人工智能技术还被应用在公司的药物生产系统中。可以说，人工智能技术已经贯穿从研发、生产到商业化的整个价值链。

“中国是全球创新的热点地区”，Joerg Moeller坚信，未来十年里，中国在创新药物研发方面将会发挥更重要的作用。我们希望能够投身其中，不仅从创新技术发展中获益，更要为中国的创新发展与能力建设做出积极贡献。为更多中国患者带来更具价值的创新。