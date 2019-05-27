“心健康公益行动计划”安阳站启动

4月26日，“心健康公益行动计划”暨溶会贯通病例大赛（安濮鹤初赛）在河南省安阳市正式启动。

（图为大会启动仪式）

80余位来自全省的心血管专家、安阳市各县区医院的心血管、急诊专家代表汇聚一堂，共商基层医疗服务提升及心血管急救治疗大计。

会上，安阳地区医院院长刘慧表示，“心健康公益行动计划”项目是针对我国心脑血管疾病发病、死亡持续攀升的严峻形势应运而生的，通过体系建设、流程优化不断推动心肌梗死脑卒中这类疾病的急诊救治和长期的随访和管理。此次“心健康公益行动计划”在安阳启动和发展，将对安阳当地心梗的救治起到推动作用。

会中，安阳地区医院院长刘慧、河南省心血管学会副主任委员刘新灿、濮阳油田总医院王恒亮教授等嘉宾为安阳市地区10位“心健康公益大使”授牌。

（图为心健康公益大使授牌仪式）

河南省心血管学会副主任委员刘新灿、安阳地区医院院长刘慧、濮阳市油田总医院王恒亮分别进行了专题讲座。

会议中，来自安阳、濮阳、鹤壁地区的病例选手们就心梗救助知识、心电图识别等进行了精彩的病例比赛，对指南知识的掌握、对心梗患者积极救治的决心与精彩专业的演讲得到了专家们的一致好评，各个地区的选手带来的优秀病例也代表着近几年的STEMI患者救治工作有了长足的进步。

（图为会议现场）

会议最后，安阳地区医院院长刘慧总结并表示：感谢大家对改善心梗救治的努力，呼吁大家同心协力继续推进STEMI规范化救治，希望“心健康公益行动计划”使更多人受益。

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。