林岩松：孕龄女性要重视甲状腺功能检查 健康成年人一年查一次

人民网北京5月27日电 20日，在2019第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会上，中国医师协会科普分会甲状腺科普专委会主委林岩松在接受记者专访时表示，中国目前甲状腺疾病的患者不少于2亿人，需要通过有组织的甲状腺健康科普提升公众对甲状腺健康知识的了解。同时，孕妇或者孕龄女性要进行甲状腺功能检查，健康成年人一年查一次。

中国医师协会科普分会甲状腺科普专委会主委 林岩松

孕妇或者孕期要进行甲状腺功能检查 健康成年人一年查一次

林岩松表示，妊娠期间孕妇易得甲状腺疾病，这主要是由于激素水平的变化。当前，孕妇或者是孕前开始进行甲状腺功能筛查，查到了很多亚临床甲减的情况，这有效的保证了孕产妇孕前健康，一旦发现甲减，及时纠正以后，至少在怀孕期间她的激素水平对胎儿的贡献都会有的。“孕妇在怀孕期间的TSH应该控制在2左右，这个是最理想的一个甲状腺激素水平的状态。婴儿或者胎儿，在前十一周的时候是没有甲状腺的，后面有甲状腺以后也是逐渐逐渐甲状腺功能日趋完全，在早期完全是依赖母体的甲状腺激素，这个时候更不应该缺了自己的甲状腺激素。”林岩松解释说。

林岩松表示，要重视甲状腺早期自测。“委员会逐渐会推出一些甲减的量表测定及甲亢的症状标准参考，供大家自查甲状腺时参照。自查完成之后，如果涉及到甲状腺功能方面的异常，我们也将提供甲状腺相关的功能测定，比如甲状腺激素T3、T4的水平，垂体里面的促甲状腺激素，也就是TSH的水平。还有从血夜里面很容易查到甲状腺疾病的相关抗体，这个相关抗体的水平是怎样的。这是属于甲状腺功能异常的时候。如果在结构方面的异常，就是所谓的甲状腺结节或者甲状腺癌，不只是关注它的功能，还要用超声看甲状腺结节的形态，钙化的情况、边界的情况、血运的情况，包括进一步弹性成像。”林岩松说。

随着甲状腺疾病发生率的提高和超声技术的进步，现在很多常规体检中都纳入了甲状腺检查项目，林岩松建议，健康成年人一年做一次甲状腺检查就行，如果发现了结节，应半年左右做一次甲状腺功能检测和超声检查，如果结节比较大，应三个月随诊一次，保持动态的监测很重要。如果随诊以后相对稳定，还是放长时间。就是有一个动态的监测过程，一定要贯穿在整个结节随访的始终。

公众和专业医生都需要科普 专委会致力做有组织的甲状腺科普

林岩松提出，目前网络上关于甲状腺的知识良莠不齐，存在误导。“不只是公众需要科普，甲状腺这方面领域的专业医生也需要，包括我们科普的40几位专家团队。”她表示，“在中国医师协会科普分会甲状腺科普专委会的带动下，甲状腺疾病科普专业委员会纳入40位相关专家，包括外科、内分泌、病理、超声等专业，旨在以甲状腺病种为中心，形成多领域的专家团队，为甲状腺疾病患者解疑答惑，确保每一篇科普文章内容循证医学、有据可查，并及时更新，逐个地把甲状腺疾病一个一个的从专业领域说清楚，做一个有组织的甲状腺科普。”

林岩松表示，视频大赛是甲状腺科普专委会新尝试的一种形式，专委会将用图文并茂的形式，让大家比较生动的能接受一个专业的知识，或者是一个知识点，本着科学性、趣味性的原则，用这种2分钟内的视频科普的形式阐述清楚，希望发挥社会各界的力量，通过比赛形式将最好的科普传播给大众。