热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

郭树彬：甲状腺科普要面向民众、基层医生和非专业人士

2019年05月27日11:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电 20日，在2019第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会上，中国医师协会科学普及分会会长郭树彬教授表示，要有组织有规划的进行科普教育，同时，甲状腺科普需要面向民众、基层医生和非甲状腺疾病领域的专业人士。

中国医师协会科学普及分会会长郭树彬教授

要有组织有规划的进行科普

《“健康中国2030”规划纲要》当中提到，到2030年居民健康素养水平提升至30%。提高公众的健康素养水平需要加强健康科普，让伪科普不攻自破，公众需要掌握更多的关于医疗、卫生、健康，甚至是养生方面的知识。

“从国家战略来讲，科普成为健康中国最重要的一个行动，很多科普变成了国家行动。在《“健康中国2030”规划纲要》落实的过程中，所有在医学健康宣传方面，科普是第一个国家行动。”郭树彬说。

郭树彬指出，在科普知识宣传和传播过程中，目前还存在着很多问题，包括不系统、缺少规范，甚至不知道谁做得更好。中华医学会科学普及分会和中国医师协会科普分会共同组织专家来对相应的科普知识进行有规划、有组织、有系统的科普活动。中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专业委员会，在甲状腺知识宣传周开展科普宣传，也是众多行动中最重要的一块，对甲状腺科普宣传具有重大意义。

基层医生、非专业人士也需要甲状腺科普

郭树彬认为，甲状腺科普主要的内涵应该分成两个方面：第一是面向公众的科普；第二是通过三级医院或者专家教授们，把相关的甲状腺知识向基层医院进行传播，这也是甲状腺科普的相关范畴。

“在医疗领域，很多医疗专业人士对甲状腺，包括甲状腺功能对很多疾病的影响也不完全了解。在危急重症患者中90%甚至更多的病人同时伴有DT3综合症，这种甲状腺功能的减退在很多危急重症临床治疗或者救治过程中对疾病愈后有明确影响。因此对于甲状腺相关知识的了解和认识，不仅仅要向民众科普，同时也要向基层医生或者非甲状腺疾病领域的医疗专业人士进行科普。”郭树彬解释说。

郭树彬强调，通过2019年国际甲状腺知识宣传周，能够让更多的人认识和了解甲状腺，不仅仅在公众中，包括医疗专业人士在临床中要重视甲状腺对人体的健康和人体疾病产生的影响。

(责编：崔元苑、许心怡)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn