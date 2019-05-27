郭树彬：甲状腺科普要面向民众、基层医生和非专业人士

人民网北京5月27日电 20日，在2019第十一届国际甲状腺知识宣传周启动会上，中国医师协会科学普及分会会长郭树彬教授表示，要有组织有规划的进行科普教育，同时，甲状腺科普需要面向民众、基层医生和非甲状腺疾病领域的专业人士。

中国医师协会科学普及分会会长郭树彬教授

要有组织有规划的进行科普

《“健康中国2030”规划纲要》当中提到，到2030年居民健康素养水平提升至30%。提高公众的健康素养水平需要加强健康科普，让伪科普不攻自破，公众需要掌握更多的关于医疗、卫生、健康，甚至是养生方面的知识。

“从国家战略来讲，科普成为健康中国最重要的一个行动，很多科普变成了国家行动。在《“健康中国2030”规划纲要》落实的过程中，所有在医学健康宣传方面，科普是第一个国家行动。”郭树彬说。

郭树彬指出，在科普知识宣传和传播过程中，目前还存在着很多问题，包括不系统、缺少规范，甚至不知道谁做得更好。中华医学会科学普及分会和中国医师协会科普分会共同组织专家来对相应的科普知识进行有规划、有组织、有系统的科普活动。中国医师协会科学普及分会甲状腺科普专业委员会，在甲状腺知识宣传周开展科普宣传，也是众多行动中最重要的一块，对甲状腺科普宣传具有重大意义。

基层医生、非专业人士也需要甲状腺科普

郭树彬认为，甲状腺科普主要的内涵应该分成两个方面：第一是面向公众的科普；第二是通过三级医院或者专家教授们，把相关的甲状腺知识向基层医院进行传播，这也是甲状腺科普的相关范畴。

“在医疗领域，很多医疗专业人士对甲状腺，包括甲状腺功能对很多疾病的影响也不完全了解。在危急重症患者中90%甚至更多的病人同时伴有DT3综合症，这种甲状腺功能的减退在很多危急重症临床治疗或者救治过程中对疾病愈后有明确影响。因此对于甲状腺相关知识的了解和认识，不仅仅要向民众科普，同时也要向基层医生或者非甲状腺疾病领域的医疗专业人士进行科普。”郭树彬解释说。

郭树彬强调，通过2019年国际甲状腺知识宣传周，能够让更多的人认识和了解甲状腺，不仅仅在公众中，包括医疗专业人士在临床中要重视甲状腺对人体的健康和人体疾病产生的影响。