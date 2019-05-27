2019年中国脑卒中大会在京举行

近日，“2019年中国脑卒中大会”在北京国家会议中心召开。

大会邀请国内外心脑血管病防治领域和医院管理方面的专家学者，结合卒中防治最新研究进展和管理要求，组织开展了包括血管超声、出血性卒中外科干预、蛛网膜下腔出血与颅内动脉瘤、脑心同治学科合作等在内的34个学术论坛，开设了卒中急救与地图建设、高级卒中中心建设、防治卒中中心建设、脑卒中筛查与防治基地医院管理等7个管理论坛。

国家卫生健康委副主任王贺胜对脑卒中防治工作进行了部署。他强调脑卒中防治工作是健康中国建设的重要抓手，关乎到国家和民族命运，关乎到老百姓健康权益。医院应该发挥公立医院的公益性，做好防治关键适宜技术推广等工作。他指出，推进脑卒中防治工作不仅是抓好医院内部管理的重要手段，还是分级诊疗制度建设的精准切入口，更是决胜全面建成小康社会的必然要求，这项工作是有明确的任务指标，加强督查抓好工作落实。他提出四点要求：一是要扎实做好脑卒中高危因素筛查和防治，强化早期干预；二是要健全卒中分级诊疗体系，优化资源配置，推进基地医院和卒中中心建设，推动高级卒中中心牵头组建医联体专科联盟，充分发挥辐射带动作用；三是要落实卒中中心建设的相关要求，提高医院管理水平；四是要补齐卒中防治关键环节和短板。

开幕式上，中国工程院院士王陇德作了题为《凝心聚力补短板，齐心协力抓落实——全面推进我国脑卒中防治工作》主题报告，报告全面回顾了国家卫生健康委脑卒中防治工程一年来取得的进展：国家一级脑卒中防治工作体系不断完善，省市两级区域防治工作体系建设快速推进；覆盖全国的卒中中心建设不断拓展，卒中防治关键适宜技术得到较大面积推广，城市卒中急救地图不断发布，“减少百万新发残疾工程”受到党中央、国务院高度重视。他指出，当前我国脑卒中防治工作中存在的问题，突出表现为部分卫生健康行政部门和医院对组织管理、技术培训、健康宣教等工作的相关要求落实不到位。下一步，国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会全力推动各地卫生健康行政部门和各级医院抓落实，促整改，继续实施好国家筛查与干预项目的基础上，以血压管控和脑卒中防治适宜技术推广为抓手，积极围绕“减少百万新发残疾工程”开展工作，全面推进我国脑卒中防治工作再上新台阶。

大会为首都医科大学附属北京天坛医院吴中学教授和南方医科大学珠江医院李铁林教授授予卓越贡献奖的终身荣誉；表扬了一批在基地医院和卒中中心建设工作中表现突出的院长和专家；天津市、河北省、河南省、甘肃省、云南省卫生健康委员会和保定市、沈阳市、苏州市、济南市、聊城市、洛阳市、湛江市、惠州市、玉林市、西安市卫生健康委员会脑卒中防治工作委员会被授予全国脑卒中防治优秀管理单位；126家单位被被批准为高级卒中中心（含建设）单位，47家单位被批准为示范防治卒中中心，部分到期医院被重新授予“脑卒中筛查与防治基地医院”；会议还为“脑卒中防治警句”优秀单位颁发了证书。大会期间还举行了《中国卒中中心报告2019》预发布，发布了《中国脑血管病影像指导规范》、《中国重症脑血病诊治指导规范》《中国脑卒中合理用药指导规范》。