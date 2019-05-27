一个不经意的跳跃导致骨折、一次不小心摔倒后卧病在床，生活不能自理……作为身体的“架子”，骨骼是运动系统的重要组成部分，对人体起到支撑作用，还可保护内脏。它的强健与否攸关生命。

人体很多疾病都由骨骼损伤导致，比如腰椎压缩性骨折、髋关节骨折多数是由于内有骨质疏松再加上外伤促使所致，或者关节软骨的损伤导致关节肿胀疼痛、活动不利。这些都会诱发老年人的运动功能障碍，轻则会出现活动受限，运动量不足导致血糖和血脂异常等内科疾病，重则导致长期卧床的坠积性肺炎、褥疮等致命疾病。中医认为，骨骼疾病主要受内外因素的影响，在内主要受肝脾肾等脏器影响，在外主要受风寒湿等邪气侵袭，出现肢体麻木不仁、肌肉萎缩等表现。

肝具有贮藏血液和调节血量的功能，人安静休息时，血液归藏于肝；活动时，血液则输送到手足。李东垣《医学发明》记载：“血者，皆肝之所主，恶血必归于肝，不问何经之伤，必留于胁下。”意思是说，创伤、劳伤等瘀血为主的筋骨疾患与肝有关。

脾的主要功能是运化水谷精微，作为气血生化之源，四肢百骸皆赖其濡养。肾精的先天之精也依赖后天之精的滋养。如果脾失健运，则化源不足，四肢无力，伤病难以恢复。

“髓能养骨”，骨骼的生长发育依赖骨髓对骨的充养，而骨髓的生成依赖于肾中精气的转化，故有肾主骨的说法。肾精不足，人体就容易发育迟缓或早衰，比如幼年时期的智力低下，小儿可出现五迟（立迟、行迟、语迟、齿迟、发迟）、五软（手足软、口软、颈软、肌肉软）等病症，成年人会过早出现骨质疏松、发齿早落、耳聋目花、记忆力减退、身体衰弱等。

中医有“齿为骨之余”的说法，认为牙齿坚固可以使营养的消化吸收更加容易，后天营养滋养先天肾精，使人延年益寿。我们可以看到但凡长寿的人牙齿必然坚固，骨质必然致密，甚至年过八旬仍然可以从事体力劳动。所以，骨质的好坏直接影响了老年人的生活质量和寿命。这里给大家推荐一些养骨健骨秘诀，生活中坚持做，为身体支撑起保护伞。

1.心理养肾。过度恐惧会损伤肾气，故应保持心情愉快，避免参加会使自己焦虑恐惧的活动，以保持肾气充盛。

2.饮玉浆。中医认为，唾液为肾精转化而来，故可以通过咽唾液来保养肾气。我们可以舌抵上腭，待津唾满口后，咽之以养肾精。

3.擦命门。穿贴身内衣或赤裸背部，先将两掌搓热，然后双掌在腰部两侧上下直擦，或由外向内擦，自觉热气向腰部内侧渗透为宜。同时按揉足三里、肾俞、气海俞、关元俞也能起到健骨作用。

4.中药熏蒸。熏蒸可舒筋通络、消肿止痛，调和五脏气血，发汗祛邪扶正，利用中药煎剂的热气蒸腾上熏相应部位达到治疗效果。上肢及颈肩疾病可用羌活、葛根、桂枝、桑枝、防风、秦艽、伸筋草、透骨草、白芷等药物祛风散寒；下肢及腰部疾病可用独活、桑寄生、五加皮、牛膝、海桐皮、木瓜、千年健、鹿含草、杜仲、续断、狗脊等药物壮骨。

骨质疏松可导致腰背变形、身高缩短、腰背疼痛、易发骨折等症状。一旦有以上情况发生，应及时就医诊断治疗。日常生活中可以口服碳酸钙、乳酸钙等保健品或牛奶、豆浆、油菜、芹菜、荠菜、海带、紫菜、虾皮等含钙食品；也可多晒晒太阳，维生素D可以促进钙和磷在体内吸收，保证骨骼强壮。皮肤经过阳光中的紫外线照射有利于维生素D的生成；过度吸烟、饮酒、碳酸饮料及咖啡可使钙的摄入量减少，最好远离这些食品；积极进行体育锻炼可延缓骨量丢失。

需要提醒大家的是，钙剂的补充不能盲目，要在正规医疗机构医师的指导下进行，以免钙剂补充过多对人体产生不必要的损害。▲