夏天全身包太严 招来骨松

现在，市场上各种功能强大的防晒产品十分受欢迎，如高防晒指数的防晒霜、全身严严实实的防晒衣、能防99%紫外线的遮阳伞。首都医科大学附属北京友谊医院骨科副主任医师陈浩表示，这样全方位地躲避阳光，骨质疏松风险明显上升。

皮肤中的胆固醇只有在紫外线的照射下才能转化成可以利用的维生素D，这种途径生成的维生素D约占人体所需的80%。如果长期过度防晒，维生素D缺乏会直接影响骨骼代谢，有的人在几年内就可以明显看到骨量减少。骨量代表骨骼的健康情况，年轻时骨量下滑，老了很容易骨质疏松。“骨质疏松是一个缓慢进展的疾病，悄无声息，个人无法感受到骨量流失，只有到了一定程度，通过检查或者骨折等表现才能发现。”陈浩说，即使发现了，想要恢复健康，又是一个缓慢的过程，往往需要若干年。

很多中青年都出现骨质疏松的情况，除了过度防晒，还与不良生活方式有关，如奶制品摄入不足、运动少，还有部分年轻人工作强度太大，造成人体骨骼代谢异常。为此，陈浩提醒以下人群应注意预防：有骨折、驼背等骨质疏松家族病史的人；有不良生活习惯的人，如吸烟、饮酒、运动少、奶制品摄入少；长时间使用类固醇激素(可的松、泼尼松）的人；长期大量饮用茶叶、咖啡和碳酸饮料的人，如每天十几杯咖啡，只喝碳酸饮料不喝水；有过摔倒骨折经历的人；体重过轻、身体比较纤细的人；45岁前停经的女性；老年人。

为预防骨质疏松，维生素D和钙的补充非常重要。陈浩建议，可以通过以下几种方式补充身体所需：

1.每天晒太阳30~60分钟。在每天太阳强度较弱的时候，让面部、手臂直接暴露阳光下30~60分钟，即可满足人体一天维生素D的需求。

2.每天补充钙剂和维生素D。因工作等原因无法晒足太阳的人，应每天补充钙剂和维生素D。对于老年人，每天需补充600国际单位维生素D，每天所需钙剂约1000~1200毫克，除去食物摄入，还需额外补充800毫克左右的钙剂。

3.运动能够促进骨骼的新陈代谢。适量运动有利于预防骨质疏松。▲