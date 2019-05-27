澄心静坐 登高观山 古人养生十法

河南省中医药协会养生保健分会副会长 吕沛宛

宋代养生家陈直著有《养老奉亲书》，是我国现存最早的老年病学专著。其中一篇文章名为《述齐斋十乐》，简述了老年人的10种保健方法。虽然其中一些方法不一定适用于现代人，但基本精神仍具有指导意义。

1.读义理书。宋朝讲求儒家经义、探究名理的学问为“义理之学”。放在当今，就是要读给人启迪、有指导意义的书，心中有正确的方向，才不会被错误的事情迷惑。比如，读高质量的医学、养生书报，才不会“病急乱投医”。老人经常读书、看报，不仅增加知识，还可使思维敏捷，延迟大脑衰老。

2.学法帖子。即学习书法，临摹名帖。写书法不仅能给人以美的享受，还是养生保健的好方法。从汉代至清代，人类平均寿命25~40岁，而著名书法家平均寿命都在80岁左右，比如柳公权87岁、欧阳询84岁……写书法时，人全神贯注、身体正直，整个上肢及腰腿都会自然配合协调用力，使精气神都贯注到手上，力量运用到笔尖，就像气功导引，能使气血顺畅。

3.澄心静坐。俗话说“心静则神安，气调则血流”， 老人每天静坐半小时，能使头脑清醒，身体得到充分休息，精神得到有效放松。具体方法是：取盘腿姿势（单盘或散盘均可），闭上眼睛静坐，进行深呼吸练习，帮助增加肺部含氧量，提升人体活力。一般以30分钟为宜，若感到体力不支，尤其是有基础性疾病的老人，不必勉强。

4.益友清谈。茶余饭后，找几位知己促膝谈心，可以增长见识、交流感情，有益身心健康。哲学家培根说得好：“当你遭遇挫折而感到愤闷抑郁的时候，向知心挚友的一席倾诉可以使你得到疏导。否则，这种积郁使人致病。”由此看来，解除孤独心理，增进身心健康，“益友清谈”是良策。

5.小酌半醺。中医认为，稍微喝点酒可舒筋活血、通络防病。建议老人喝酒时，每次不超过1两，过多喝酒或酗酒，特别是烈性酒，对身体有害。

6.浇花种竹。即园艺劳动，既增加了身体活动量，运动四肢筋骨关节，还能调节情绪，给精神带来寄托和安慰。清代袁枚享有“一代文星兼寿星”美誉，据说，他官场失意时才40多岁，后辞官归乡，客居江宁（今南宁），筑园林于小苍山，取名“随园”，从此爱上花木，“或栽雨后花，或铲风中草”，晚年仍“八十精神胜少年”。英国新研究也表明，老人每天坚持做园艺，能降低心脏病、中风等疾病风险，甚至可以起到降低癌症发病和恶化作用。

7.听琴玩鹤。音乐养生，我国古已有之，国外也有研究证实音乐的养生益处，如止痛、降压、防止大脑衰老等。老人听音乐，一般应选择节奏稍慢、旋律悠扬的，如果听的过程中身体有不适感，应立即更换音乐或停止播放。养鹤在今天已经不易办到，可改为养鸟喂鱼，对调节生活节奏、舒缓负面情绪、改善视力很有帮助。

8.焚香煎茶。闻香怡情添意趣，品茶养性可长寿。闻檀香可宽胸理气，闻沉香可使心情不浮躁，闻茉莉花、玫瑰花香可开胃醒脾，但不宜闻太过浓烈的香味，以天然树木、花草香味为宜。历代养生家大都钟情于茶，《神农本草经》记载，茶叶饮之使人益思，少郁轻身；能利小便，去痰热，令人少眠，有力、悦志。

9.登高观山。老人每隔一段时间爬爬山，登高远望，既可活动筋骨，又能开阔胸怀。

10.玩牌弈棋。老人适当打牌下棋，可活跃大脑，提高反应能力，也是丰富生活的好办法。（雷妍）