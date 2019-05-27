18岁前近视不能治愈 视力矫正需科学规范

编者按

眼睛是心灵的窗户，可现在孩子们眼睛问题太多了。目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。数据显示，我国小学生、初中生、高中生视力不良率高达45.71%、74.36%、83.28%。因此，近年来近视矫正市场快速发展，难免乱象频发，许多机构在宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述或冒用中医药名义，误导近视儿童青少年和家长，最终损害孩子视力。

近日，教育部、国家卫健委等六部门联合印发《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，要求从事儿童青少年近视矫正的机构或个人不得进行虚假宣传和欺骗治疗。眼科专家也提醒，18岁以下青少年的近视，是无法治愈的。儿童青少年时期可以通过科学用眼、增加户外活动时间、减少长时间近距离用眼等方式预防、控制和减缓近视。家长一旦发现儿童青少年视力异常，应当及时带其到眼科医疗机构检查，遵从医嘱进行科学矫正。

“在目前医疗技术条件下，近视不能治愈！”针对儿童青少年近视矫正领域乱象频发的状况，教育部、国家卫健委等六部门4月13日联合印发《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》（以下简称《通知》），要求从事儿童青少年近视矫正的机构或个人不得进行虚假宣传。

目前我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。数据显示，我国小学生、初中生、高中生视力不良率高达45.71%、74.36%、83.28%。全国近视眼中，中小学生预估超过1亿人。广州医科大学附属第二医院眼科中心主任、广州市眼科医疗质量控制中心主任沙翔垠近日提醒，对于18岁以前的青少年近视，目前公认有效的预防和延缓方法有增加户外运动、规范使用角膜塑形镜和正确配戴眼镜。他指出，真近视无法通过气功、针灸、理疗等方式治疗，可以在孩子18岁后经医生评估后做手术矫正。

视力矫正市场太乱，亟须规范加强监管

《通知》要求从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业依法经营，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。不得违反中医药法规定冒用中医药名义或者假借中医药理论、技术欺骗消费者，谋取不正当利益。

《通知》要求各级卫生健康、市场监管、中医药以及药品监管等部门要定期曝光查处的相关典型案例，震慑违法犯罪分子。各级卫生健康、教育及网信等部门要加强协作，通过多种方式广泛开展儿童青少年近视防控宣传教育，告知非法或不恰当近视矫正行为的表现形式和可能造成的危害。

《通知》明确，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。儿童青少年时期可以通过科学用眼、增加户外活动时间、减少长时间近距离用眼等方式预防、控制和减缓近视。家长一旦发现儿童青少年视力异常，应当及时带其到眼科医疗机构检查，遵从医嘱进行科学矫正。

笔者了解到，目前市场上各类近视矫正机构众多，一些机构打着“轻松摘镜”“恢复视力”等宣传口号，以“眼健康保健”为名，售卖产品、做五花八门的“治疗”，误导家长花高价买产品，最终损害的是孩子的视力。一位不愿意透露姓名的业内人士说，市场上不正规的视力矫正和治疗机构多，主要还是因为准入门槛低、监管不到位所致。

沙翔垠也表示，有病人曾经花了大价钱在某些近视矫正机构做治疗，通过气功、针灸、理疗等方式进行矫正和治疗，可最后发现并没有用，甚至视力还下降了。他说，一些不正规的近视矫正机构，在给孩子测视力时，故意人为改变测量距离，“正常应该是五米，一开始故意变成六七米，在检查效果时可能又缩短成三四米，家长大多都没留意，结果就误以为是治疗有效”。

笔者在百度搜索关键词“儿童近视”，搜索出多个声称能“降低度数”甚至“摘下眼镜”的治疗近视广告，多是采用按摩仪、护眼仪、降度镜、按摩穴位、针灸等方法进行“治疗”。但这几天发现，曾一度在网上热销的“近视茶”目前已经从多个电商平台下架。

18岁以下青少年近视无法治愈

沙翔垠说，近视矫正市场需求大，很大程度上和家长对近视存在认知误区有关。沙翔垠说：“18岁以下的青少年近视，如果是真近视，在目前的医疗条件下，是无法治愈的。迄今为止，还没有一种药物或器械被证实能治愈近视眼。”因为18岁以下人群还在生长发育阶段，不能通过手术矫正，只能采用非手术方法预防或延缓，“这样就很容易被人钻空子，比如气功治疗近视、针灸治疗近视、中药熏眼等，对于真近视而言，这些方法可能会缓解视疲劳，但无法达到治疗目的。”

沙翔垠表示，近视是由遗传和环境（行为习惯）等多方面因素共同作用形成的，其中，长时间持续近距离用眼、缺乏日间户外活动、不正确的读写姿势、过度使用电子产品等都是造成近视的主要危险因素。

近视分为假性近视和真性近视两种。假性近视常常发生在青少年，如因为长时间紧张的、近距离的用眼学习造成暂时的负责调节的睫状肌持续痉挛，可能会感觉眼睛看黑板时不清楚。这种“近视”是不需要配戴眼镜的，只需要指导孩子劳逸结合，放松调节，视力会好转。但是真性近视会影响到孩子学习和生活，这时候就需要配戴眼镜来进行矫正视力。

增加户外运动才是预防近视“良方”

青少年的近视真的“没救”了吗？一些研究发现，在户外待的时间越长，患近视的风险越低。部分研究报告称眺望远处很重要，但也有报告指出保护视力的关键在于接触户外光线。

英国伦敦大学国王学院的凯蒂·威廉姆斯和她的同事在《英国眼科杂志》上发表了研究报告，他们对1994年至1996年在英格兰和威尔士出生的孩子进行了研究，从1077个个体中获得了必要的信息。最终发现，父母接受过生育治疗的儿童，在青少年时期的视力测试中，近视概率减少了37%。威廉姆斯还说，夏天出生的人群，近视概率几乎是其他人的两倍，这可能因为他们较早进入校园生活。此外，母亲所受教育水平越高，青少年患近视的概率则增加33%，这可能是由于智力和近视之间的遗传联系，或者是受遗传或社会因素，包括阶级、财富和鼓励的影响。

研究小组从先前研究中得知，儿童每周每多花一个小时玩电脑游戏，患近视的概率就会增加3%，原因可能是眼睛离屏幕太近或长时间待在室内。他们表示，大人们应鼓励儿童进行户外活动，以降低近视的可能性。

沙翔垠也表示，目前国际公认能够预防和延缓近视进程的办法就是增加户外活动时间。“让孩子动起来，到户外去，跑步、打球、爬山、游泳等，都能够让眼睛放松下来。”他指出，儿童青少年应该每天保证2小时以上白天户外活动，同时减少电子产品的使用，减轻孩子课内外学习负担，连续用眼40分钟后应该休息，多远眺，“远眺对眼睛有按摩作用”，此外，还要保证充足的睡眠和合理的营养。

“规范使用角膜塑形镜（即OK镜）也可以延缓近视进程。”沙翔垠说，OK镜是早期干预近视的一种有效办法。20世纪80年代，OK镜就已进入国内，但市场乱象较多，不规范的验配导致的感染、炎症等情况较多，最终被责令退出国内市场，“这几年加强了管理，OK镜也成了越来越多人的选择。但建议家长一定要到正规医疗机构，在专业眼科医生的指导下验配OK镜。”

沙翔垠说，正确使用眼镜也能延缓近视进程，前提是一定要到正规的医院做医学验光，到靠谱的眼镜店配置符合自己视力条件的眼镜。“当发现孩子视力不好时，不要随便找个眼镜店配眼镜，要到医院做医学验光。而且配眼镜很讲究，眼镜的光学中心应与戴镜者的视轴相吻合，镜架、镜片的大小都有讲究，需要有专业医师指导才行”。

预防孩子近视，严守“五项纪律”

1. 学龄前阶段（0-6岁）是孩子视觉发育关键期，应尤其重视孩子眼保健和视力检查，每半年进行一次视力排查。当孩子出现看不清黑板、眯眼、皱眉、歪头看等行为时，可能是发生了近视，应及时到医院就医。

2. 控制电子产品使用，孩子非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时。

3. 保持良好的读写坐姿，保持“三个一”的正确姿势（眼离书本一尺，胸口离桌沿一拳，握笔手指离笔尖一寸）。

4. 晚上学习使用的台灯应打开房间内的主照明（如顶灯），台灯应有灯罩，台灯光线从写字的手的对侧射入。

5. 学习使用的桌椅采用可升降的桌椅，至少每隔半年根据孩子的身高变化调整桌椅高度。

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多揉“四明穴”，孩子眼睛好

近视防控除注意日常科学用眼、少看电子产品外，平时或用眼疲劳时常按“四明穴”，也能起到保健作用。

“四明穴”分别为上明穴、睛明穴、翳明穴和光明穴，经常按揉，可以疏通头、颈、前胸、后背、眼部经络，充分调动全身气血流通，改善头颈尤其是眼部的气血供应，促进眼部血液循环、缓解眼周肌肉的痉挛状态及眼周神经水肿，消除视疲劳。

1.上明穴。眉弓中点，眶上缘下。主治屈光不正、角膜白斑、视神经萎缩。

2.睛明穴。目内眦内上方眶内侧壁凹陷中。主治近视、目视不明、目赤肿痛、迎风流泪、夜盲、色盲、目翳。

3.翳明穴。颈部，翳风穴后1寸。主治各种目疾。

4.光明穴。小腿外侧，外踝尖上5寸，腓骨前缘。主治目痛、夜盲、目视不明。

（敏稳）