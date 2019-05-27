我国脑肿瘤防治难言乐观

“相较于其他恶性肿瘤，脑肿瘤备受忽视，但事实上，以脑胶质瘤为代表的脑肿瘤是当前我国癌症攻坚战中最难攻克的癌种之一。”5月是全球脑癌关爱月，中国抗癌协会脑胶质瘤专业委员会副主任委员、北京天坛医院神经外科神经肿瘤综合治疗病区主任李文斌在接受科技日报记者采访时表示。

脑肿瘤，尤其是原发性脑瘤和中枢神经系统恶性肿瘤，一直是诊疗难度最大的疾病之一。据柳叶刀子刊《神经病学》（Neurology）研究文章显示，全球最大规模脑肿瘤统计发现，在全球范围内，中国的发病及死亡人数双双第一，脑肿瘤防治任重道远。

“脑胶质瘤作为最常见的恶性脑肿瘤，发病率约占颅内肿瘤的45%左右，具有发病率高、复发率高、死亡率高以及治愈率低的特点。”李文斌说，由于胶质瘤和正常脑组织并无特别显著的界限，手术很难完全切除，且相较于其他癌种，脑胶质瘤对放疗、化疗不敏感，容易复发，患者整体生存期特别短。

世界卫生组织公布按死亡率顺序排位，恶性胶质瘤是34岁以下肿瘤患者的第2位死亡原因，是35—54岁患者的第3位死亡原因。

“胶质母细胞瘤是脑胶质瘤中恶性程度最高的，占所有胶质瘤的一半和所有原发性脑肿瘤的15%。胶质母细胞瘤患者的中位生存期约为15个月，患者5年生存率低于5%，尚不及肺癌5年生存率的1/3，预后极差。”李文斌说。

目前，针对胶质母细胞瘤和脑胶质瘤的标准治疗方式，仍然是以外科手术、放疗和化疗为主的综合治疗，但患者复发率接近100%，5年生存率仍不足5%。此外，自2005年替莫唑胺上市和2009年FDA批准贝伐单抗用于复发胶质母细胞瘤患者后，再无其他疗法问世。

“临床上，医生和患者均亟须创新的治疗方法，有效改善生存状况，提高生活质量。”李文斌说，令人振奋的是，一项针对新诊断胶质母细胞瘤患者的国际Ⅲ期多中心临床研究显示，与单用替莫唑胺化疗相比，肿瘤电场治疗与替莫唑胺联合治疗明显改善了患者的无进展生存期和总生存期，患者5年总生存率由5%提升至13%，中位总生存期由16个月延长至20.9个月，这是个不小的进展。

卫健委首部《脑胶质瘤诊疗规范》将肿瘤电场治疗纳入并推荐用于新发胶质母细胞瘤和复发高级别脑胶质瘤。

“肿瘤电场治疗已在美国、欧洲、日本及中国香港等多个国家及地区获批用于胶质母细胞瘤的治疗。多学科综合治疗已经成为当前脑胶质瘤的诊疗趋势，期待像肿瘤电场治疗这种经过临床验证的、国际前沿的创新治疗方案，能够尽快进入中国大陆，打破中国脑胶质瘤治疗瓶颈。”李文斌说。

（科技日报北京5月26日电）