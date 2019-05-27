焕发残疾人生命的光彩

四川成都发出无障碍旅游宣言，并发布了该市无障碍旅游专用标识；浙江省11地市举行公益跑，共向省残疾人福利基金会捐款40万元；上海100家银行网点率先推出现场视频手语翻译服务……第二十九次全国助残日前后，全国各地围绕“自强脱贫，助残共享”的主题，举办了丰富多彩的活动，营造扶残助残的良好社会氛围。

党的十八大以来，伴随着国家发展新的进程，我国残疾人事业也取得历史性进展和显著成就。建立起覆盖几千万人口的残疾人专项福利制度，全国贫困残疾人数量减少到169.8万，加快实现残疾人“人人享有康复服务”目标，通过“全国助残日”促使扶残助残成为社会风尚，越来越多的残疾人接受更好教育、实现就业创业、平等参与社会建设……一件件惠残政策落地、一次次助残行动开展，残疾人获得感、幸福感、安全感持续得到提升。可以说，残疾人事业发展壮大，映照出中国特色社会主义的蓬勃生机，展示了我国社会文明进步的良好局面。

在党和政府的关怀下，在全社会的帮扶下，广大残疾人也紧跟时代前进步伐，自尊自立、努力拼搏、奉献社会，创造了许多令人敬佩的业绩。在第六次全国自强模范暨助残先进表彰大会受表彰的对象中，安徽砀山县的农村姑娘李娟，躺在床上，用嘴咬着触控笔做电商，带领全村人脱贫致富；中南大学金展鹏院士，坐在轮椅上，潜心科研20多年，成果享誉国际材料科学界；70岁的“无腿登山家”夏伯渝，历经43年努力，5次冲顶珠穆朗玛峰，最终在暴风雪中登上世界之巅……从他们身上，我们看到“即使翅膀断了，心也要飞翔”的精神，残疾人完全有志向、有能力为社会做出更大贡献。只要残疾人的自强自立与全社会的扶残助残相向而行，我们就能共享经济社会发展成果，创造残疾人更加幸福美好的新生活。

不断满足残疾人日益增长的美好生活需要，永远在路上。中国残联主席张海迪曾回忆20多年前参加中国残联会议的场景，“那时候大家讨论最多的问题，就是希望残疾人能够上学，能够有工作。几乎没有人谈到残疾人应该得到康复服务，也很少有人谈到残疾人怎样摆脱贫困。”“而今天大家讨论的是残疾人事业的发展，是为残疾人的权益保障而呼吁。”观念的与时俱进，促进扶残助残的不断升级。如今，导盲犬走上飞机、火车了，重大新闻节目的手语播报越来越常见了，残疾孩子和健全孩子越来越多地坐在同一个教室里了……面向未来，我们要顺应残疾人过上美好生活的新期待，促进残疾人全面发展和共同富裕。

中国梦，是民族梦、国家梦，是每一个中国人的梦，也是每一个残疾人朋友的梦。站在残疾人事业新起点上，让我们与广大残疾人兄弟姐妹携手并进、锐意进取，不让一个残疾人掉队，共同在新时代广阔的舞台上，焕发出生命的光彩与魅力。

《 人民日报 》（ 2019年05月27日 05 版）