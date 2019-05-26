你“肿”了么？从6种肿捕捉疾病蛛丝马迹

如果一觉醒来，发现自己胖了一圈，你会怎么办？

这个“恐怖故事”中，很多人会发现，虽然人“肿起来了”，但体重没有明显增加，而且肿的是局部位置，这种“虚胖”很可能就是水肿。

水肿不仅让你的外形“虚胖”，还可能是疾病的征兆。临床上，水肿引起的“虚胖”还是医生诊断疾病的一个重要依据。通过看水肿的部位，就能发现一些疾病的蛛丝马迹。

肿的地方，提示病的部位

水肿的位置、特点不同，往往提示着不同的原因。一些疾病的水肿特征明显，应及早发现。

现在，站在镜子前面，跟我一起发现自己水肿的部位，了解自己的身体状况吧。

1早晨起床有“肿眼泡”：查查肾

症状：如果早晨起床照镜子，发现自己有“肿眼泡”，前一天晚上又没喝太多水，要当心是肾脏出了问题。

肾性水肿多为凹陷性水肿，简单说就是：如果这个地方肿了，按下去就是一个坑，需要一会儿才能恢复。常见于颜面部和下肢，多从脸部（尤其是眼睑）开始，伴随小便量少、尿蛋白高。

病因：常见于肾脏病，如慢性肾炎、肾盂肾炎、糖尿病肾病、肾衰竭等。

2脚水肿、活动易累：可能心脏不好

症状：心源性水肿主要表现为下肢水肿，常从脚踝开始。合并肾脏病时，水肿还可能出现在眼睑、面部。这时多伴有呼吸困难、心慌、一活动就累、肝肿大、颈部静脉变粗等症状，检查心脏可发现有器质性杂音和心脏扩大等病理性改变。

病因：心源性水肿最常见的原因是心力衰竭，右心功能不全者多见。心肌病、甲亢性心动过速、冠心病心梗后的心功能不全、心肾综合征等都可能导致此问题。

3面部、四肢水肿：查查甲状腺

症状：甲减性水肿，常出现在眼睑、面颊、四肢，表现为黏液性水肿，即非凹陷性水肿，这类水肿比较坚实，不易按出明显的凹陷。

病因：甲状腺功能减退（简称“甲减”）、肾上腺激素分泌过多、醛固酮增多症等内分泌系统疾病都有可能出现这种症状。其中，甲减性水肿较多见。

4下肢水肿，向上蔓延：肝脏可能病了

症状：肝脏合成血浆蛋白的能力降低时，会引发下肢凹陷性水肿、腹水，这种水肿还会从下肢向上蔓延，但头面部、上肢常不会出现水肿。

病因：慢性肝炎、重型肝炎、肝硬化、肝癌等疾病都可能出现肝源性水肿。

5先消瘦、再水肿：可能是营养不良

症状：如果水肿前有消瘦、体重减轻等表现，且水肿从脚部开始，逐渐蔓延至全身，很可能是营养不良引起的水肿。

病因：长期腹泻、进食少、消化功能减退或患有慢性病的人，常会缺乏营养。如果身体长期“入不敷出”，可能因血浆蛋白减少、胶体渗透压降低，引起水肿。

6肥胖，且水肿与经期有关：特发性水肿

症状：这类水肿往往出现在脚部，主要发生于中年女性，约半数有轻至中度肥胖。患者水肿多随月经周期变化，会在月经前7~14天出现眼睑、踝部及手部轻度水肿，经期后逐渐消退。这类水肿在站立时间较长、劳累后会出现，平卧或休息后，多会逐渐消失。

病因：目前认为可能与神经内分泌代谢功能紊乱、雌激素分泌异常导致经前期紧张综合征有关；也有人认为源于长时间站立后，水钠潴留引起浮肿，平卧后改善。这种水肿对身体影响较小，一般无需服药治疗。

需要提醒的是，上面这些水肿和疾病之间的联系，还需要医生结合其他检查诊断。出现水肿，未必就是得了病，不良生活方式等也可能引起水肿。

生活中，这些事招来水肿

1吃盐太多

如果吃太多盐，人会因为觉得咸感到口渴，于是会多喝水。这些水分子很快进入血液，被血液里的盐吸引。

食盐中含钠，身体将多余的钠排出体外需要一定时间，因此在一段时间内，身体会因盐和水暂时增重，人看起来也会有点肿。

高盐食物会促进组织水肿，经期前容易水肿的女性，尤其应注意主动控盐，吃清淡食物。

2长时间站立、久坐

老师、护士、交警等需要长时间站立的职业，容易出现静脉曲张，导致腿部出现晨轻暮重的水肿。经常坐办公室的白领也可能出现类似问题。

建议需要长时间站立的人，穿医用弹力袜，并在工作间隙抬高双腿，让下肢血液充分回流，舒缓静脉血管的压力。在办公室工作的人，应注意每1~2个小时站起来走动、活动一下。

3服用某些药物

某些降压药、激素类药物可能引起水肿。例如硝苯地平、氨氯地平等“地平”类降压药，常见的副作用就是水肿、头痛、面部潮红。服这类药后水肿的发生率，女性高于男性。

服这类药应定期复查，如果水肿不太严重，可遵医嘱加用小剂量利尿剂。如果长时间水肿，或加利尿剂后不能有效缓解，建议在医生的指导下换药，并观察水肿是否缓解。

会吃勤动，帮你消消肿

疾病、药物引起的水肿，应及时咨询医生，进行诊治或调整用药方案。不良生活习惯引起的水肿，应及时改正。此外，还可用饮食缓解水肿。

1吃点消水肿食物

上班族对抗水肿，可适度吃点高钾、利尿和含碘食物。

高钾食物包括香菇、菠菜、西兰花、芹菜、甜菜根、葡萄柚、香蕉、番茄、苹果等，可以促进钠的排出，帮助消除水肿；

利尿食物包括冬瓜、黄瓜、西瓜、石榴、葡萄等；

含碘食物包括海带、虾等，可改善下肢血液循环。

2中医药膳消水肿

中医认为，一些药物、食物煮成汤水，也有助消水肿。

粳米可补益脾胃，每天清晨煮粥吃，可缓解女性特发性水肿、劳累后及休息不佳引起的眼睑、四肢轻度水肿；

山药、薏苡仁、大枣等制成汤羹或粥，有助调养脾胃，减轻水肿；

莴笋凉拌、煮汤也有助缓解水肿，但应注意少放盐。

3“小动作”减轻水肿

久坐族在工作间隙通过一些小动作，也能减轻水肿。具体做法是：

端坐在椅子上，两手按住膝盖；

两脚并拢，脚跟着地，上下摆动脚尖；

离开椅子站址，高抬腿原地踏步。

你什么时候水肿过？肿的是哪些地方？今后如果发现自己“虚胖”了，千万别大意，及时咨询医生或通过调整生活习惯，才能有效预防和缓解水肿，不让它们把疾病带进我们的生活！