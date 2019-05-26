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“饥饿”疗法能“饿死肿瘤”？ 盲目少吃不可取

2019年05月26日08:59 来源：人民网-人民日报海外版

　　“饥饿”疗法能“饿死肿瘤”？ 盲目少吃不可取

　　“肿瘤细胞主要通过糖类提供自身所需能量，对于脂肪的利用率差，因此，高脂肪、低碳水化合物的饮食应作为肿瘤患者的首选方案。”天津市肿瘤医院营养科科主任王昆认为。

　　5月第三周是“全民营养周”，据天津市肿瘤医院开展的一项调查显示，肿瘤患者术前营养不良的发生率高达30%，常规饮食下仍有九成以上肿瘤患者蛋白质摄入不足。

　　一旦患了肿瘤，患者往往首先想到的是发病的主要原因和该采取的治疗手段，但很少有患者会关注自己的营养状况。事实上，营养不良会降低肿瘤患者生活质量、缩短生存时间，营养治疗不足也是目前肿瘤患者5年生存率不高的重要原因之一。

　　天津市肿瘤医院对近200例外科肿瘤患者开展术前营养状况和膳食摄入量评估，发现近30%患者存在营养不良的问题，80%患者术前膳食摄入能量不足，91%患者蛋白质摄入不足。尤其是消化系统肿瘤患者，由于受到肿瘤部位影响，营养不良发生比例较高。本次调查中也发现，原发性肝癌患者存在营养风险的患者比例高达45.9%，患有轻中度营养不良的占39%，重度营养不良的占13.4%。

　　当前，人们的营养知识来源渠道和科学性参差不齐，部分患者有“少吃或者不吃能饿死肿瘤”“吃得越好肿瘤长得越快”“专吃某一种食物补充营养”等认识误区，导致自身营养状况难以支持抗肿瘤治疗。

　　误区一：少吃或者不吃能“饿死肿瘤”

　　肿瘤细胞并不是正常细胞，这些异常细胞会快速分裂、生长并“窃取”体内正常细胞的营养。此时如果仍坚持“饥饿疗法”，反而会造成机体营养不足，影响体内正常细胞的生长和保护作用，导致自身免疫力下降，增加感染风险。

　　误区二：吃得越好肿瘤长得越快

　　关于营养“喂养肿瘤”的理论没有实际证据，不应作为癌症患者减少或停止使用营养支持的理由。营养及代谢干预的主要目的并非治疗肿瘤，而是通过维持或改善食物摄入，改变代谢紊乱的状况，维持身体机能，减少治疗中断风险。良好的营养状况可帮助患者降低放化疗毒副反应，提高对治疗的耐受及生活质量。

　　误区三：专吃某一种“营养”食物

　　各类食物所含有的营养素成分和含量各不相同，如鸡蛋含蛋白质丰富、胆固醇较高；鱼虾含蛋白质丰富、饱和脂肪酸含量低、不饱和脂肪含量高；猪肉和牛肉含铁较为丰富；菠菜和芹菜含纤维素丰富；粗粮含糖量较低、纤维素含量高……可以说每种食物各有其“优缺点”，只补充单一食物会导致营养摄入的不均衡。

　　专家建议，肿瘤患者不要盲目选择“饥饿”疗法，也不要过度担心吃“营养”食物会使肿瘤发展，应该科学合理地选择食物。当肿瘤患者由于各种原因导致食物摄入量下降，难以维持正常的健康体重时，就必须接受专业的营养支持治疗，通过调节饮食摄入、身体代谢、肠道菌群等方式进行营养干预，从而改善肿瘤患者预后，提高患者生存率和生活质量。

(责编：李栋、孙博洋)


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