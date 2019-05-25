四个信号胰腺癌要拉肝脏“下水”

河北56岁的张先生2年前做了胰腺癌切除手术，当时检查显示并没有转移。今年3月他到医院复诊，彩超显示肿瘤已经肝转移。

火箭军特色医学中心肝胆外科主任医师周丁华教授介绍，像张先生这样的病例，在临床上十分常见。随着生活水平的提高和饮食结构的改变，素有“癌中之王”之称的胰腺癌发病率在我国呈逐年上升趋势，胰腺癌很容易转移到肝脏，与肝脏部位血流丰富有关，肿瘤细胞容易聚集到肝脏，加上胰腺癌生长很快，加之胰腺血管、淋巴血管丰富，而胰腺本身包膜又不完整，往往容易发生转移。

胰腺癌转移“释放” 四大异常信号

那么，胰腺癌肝转移后都有哪些症状表现呢?总结归纳起来，主要有四大异常信号。

1.黄疸。只要肿瘤转移到了肝部，大多数患者表现出来的首种症状就是黄疸，一般胰头癌黄疸较多见，且出现较早，癌肿局限于体、尾部时多无黄疸。胰腺癌肿瘤发展越大，黄疸梗阻性会更严重，而且越来越深，此时的患者就会伴有皮肤瘙痒，尿色如浓茶，粪便成陶土色。大多是因为胰头癌压迫胆总管引起，有的是由于胰体尾癌转移至肝内或肝/胆总管淋巴结所致。

2.腹痛。胰腺癌只要出现肝转移后，患者的腹部便会出现不适，多见于胰体及胰尾癌，位于上腹部、脐周或右上腹的绞痛，这种疼痛的感觉，有时会阵发性地痛，有时会持续性地痛，有时会进行性加重地钝痛，而且大多会殃及腰背部。卧位及夜间会加重，坐、立、前倾位或走动时疼痛可减轻。

3.消瘦。从临床来看，胰腺癌一旦肝转移后，约90%的患者体重会迅速减轻，严重者会骨瘦如柴。消瘦的原因主要是癌细胞的消耗，从而出现持续性发热、焦虑、严重失眠，有的患者也会出现消化和吸收障碍。

4.腹泻。胰腺癌肝转移晚期症状会越来越严重，很多患者会出现脂肪泻、腹胀等胃肠道症状，食欲下结减退，一看见饭菜，就会有一种呕吐感。不喜欢脂肪性菜肴，也会出现脂肪性下痢，这是脂肪未被消化，而和粪便混合、排泄出来的下痢症状。

多种方法联合治疗 实现续命

胰腺癌肝转移往往标志着病情已经恶化到了晚期，治疗难度将远远超过转移之前，而且此时治疗的目的也就是减轻患者痛苦，改善生存质量，控制转移，实现带瘤生存，从而延长生命。

对于肝部转移病灶，治疗方法有射频消融、介入栓塞、三维适形放疗等。根据不同的情况，采取一种或多种方法联合治疗，达到延长生命的目的。从临床病例来看，胰腺癌肝转移患者主要为同时性肝转移，若肝内转移病灶多发，往往已失去手术机会。

大家都知道，胰腺癌来势十分凶猛，生存期较短，晚期也只有一两个月的时间，所以要把握好治疗的度，患者家庭经济条件困难，或是患者身体条件无法承受进一步治疗，此时只能放弃治疗。因此，对于胰腺部肝转移的患者，一定要以乐观的心态正确面对，家人要抽时间多陪伴，在生命的最后时光里留下一些美好的回忆。