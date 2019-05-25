厦门大学附属翔安医院接诊首例航空救援直升机转运伤员

5月21日上午，一架交通运输部救助飞行队直升机平稳降落在厦门大学附属翔安医院的停机坪，这是厦大附属翔安医院首次接诊航空救援直升机转运伤员。患者从事发地湄洲湾海域被运送至厦大附属翔安医院，救援直升机从起飞到降落用时仅15分钟，直线距离将近70公里，若走高速需近3个多小时，大幅度缩短了转运的时间，提升了救援的效率。

厦大附属翔安医院在接到救援指令后快速做出反应，严阵以待，直升机一落地，急诊医学科的医护人员立即将患者搬运至抢救车施救，边运送边给予心肺复苏，推入抢救室后继续进行人工按压，并迅速改为心肺复苏机Lucas心脏按压、开放中心和周围静脉通路，实施心电监护、气管插管，以及呼吸机辅助通气等急救措施。同时，医院医务部立即组织心内科、心外科、重症医学科等多学科会诊，进行有序规范的施救。

面对突发的应急救援事件，厦大附属翔安医院反应迅速，沉着应对，及时为危、重、急患者提供应急救援，实现了海上、空中、陆地无缝连接，构建海、陆、空联动的立体化医疗急救体系。未来，厦大附属翔安医院将加强与空中、海上等救援组织和单位合作，扩大直升机救援的服务范围，更好地为危、重、急患者提供生命安全保障。