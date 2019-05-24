659名医疗人才“组团”援藏 打造“带不走”的医疗队

人民网北京5月24日电（记者 杨迪）在23日召开的国家卫健委新闻发布会上，西藏自治区卫生健康委党组书记、副主任王云亭透露，医疗人才组团式援藏工作启动实施4年来，各支援医院选派了4批659名医疗专家进藏，帮带588个医疗团队、1446名本地医务人员，各受援医院选派了1147名年轻骨干到支援医院跟师学习，打造出一支永远不走的医疗队。

组团式援藏 “1+1+1”大于3

王云亭介绍，2015年6月，中央组织部、国家卫生健康委、人社部、教育部等部委启动实施医疗人才组团式援藏工作，由国家卫生健康委和北京、上海、安徽、广东、重庆、辽宁、陕西7个对口支援省市指派医院，成批次组团选派医疗骨干，支持西藏自治区人民医院和七个地（市）人民医院专科建设和医疗人才队伍建设，4年共计选派659名专家支援，“打包移植”先进经验和技术成果847项，填补刷新区域内医疗技术空白1014项。

王云亭称，通过对口帮扶，目前已经实现338种“大病”不出自治区、1990种“中病”不出地市，一些常见的‘小病’在县级医院就能得到及时治疗。拉萨市、日喀则市、山南市、林芝市、昌都市、那曲市人民医院创建“三甲”医院，彻底结束了西藏没有地市级“三甲”医院的历史，世界屋脊之屋脊的阿里地区也建成了首家“三乙”综合医院——阿里地区人民医院。可以说，西藏的医疗服务能力和管理水平大幅提升，人民群众获得感、幸福感、满意感不断增强。

“但是西藏地域比较广阔，尤其是在阿里、那曲4500米以上高海拔的乡镇医院也是老百姓看病就医比较困难的地方，医务人员短缺、医疗技术相对比较薄弱。对此，我们提出依托区内地市以上三级医院解决高海拔边远地区、乡镇卫生院存在的困难，也采用医疗人才组团式的模式，派出3个人到那里看病和培训当地的医生。”王云亭说道，从2017年开始，我们先在15个乡镇高海拔的都是4500米以上的，有些还是边境地区，通过组团式带教，真正把乡镇卫生院的医疗水平提升起来，已经帮扶了15家乡镇卫生院。今年初又拓展到31家乡镇卫生院，真正的把乡镇卫生院，尤其是高海拔地方的乡镇卫生院的水平提升起来，解决老百姓就近看病就医的难题。

“通过这些对口援助方式，把西藏整个机构医疗管理能力和医疗服务水平逐步提升，这样再过几年，从县乡到地市再到自治区，三级医疗网络基本可以建成，同时再通过一些远程医疗等帮扶手段，真正的把它连为一体。”王云亭指出，只有“1+1+1”大于3大于4的效果，才能真正把西藏的医疗资源充分利用起来，扩大它的服务能力，真正保证群众的健康。

从“输血”到“造血” 既是医生又是园丁

“组团援藏也改变了过去的模式，过去是零星的选派，现在是从‘输血’到‘造血’，既是医生又是园丁。” 西藏自治区人民医院党委副书记、院长（北京协和医院副院长）吴文铭介绍，像协和是负责9个平台科室的建设，包括检验科、病理科、药剂科、手术室、麻醉科这样的平台科室。北大派了21个科室专家，涵盖了几乎全部的临床科室，我们把这种模式叫以院包科，也就是一家医院来具体管一个专业、一个科，这种模式显现出了更大的帮扶优势。

吴文铭深有感触地表示，自己到西藏工作这两年来，看到了医疗人才组团式援藏给医院带来的巨大变化。比如在硬件方面，西藏自治区拨款从2018年到现在大概有1.2亿，用于CT、核磁等大型医疗设备购置。包括“十三五”重点项目，手术重症和肿瘤中心建设，国家也是拿出2个亿用于基础建设。

在软件方面，主要是医院服务能力的提升。吴文铭介绍，组团式援藏2015、2016、2017、2018年这四年，西藏自治区人民医院的门诊服务量从57万、59万、61万一直到去年63万，这在内地的医院可能并不是一个很大的数字，但拉萨市的人口是60万，这意味着人民医院的门诊为拉萨市的每年每一个人服务过一次。同时，医院连续四年平均住院日在下降，手术量在增加，出院的患者人次在增加，这都是服务能力增强的一些综合体现。

“组团式援藏这四年来，我们医院过去不能开展的手术，现在能够开展了；过去看不好的病，现在能看好了；过去不能常规开展的手术，有的时候专家来了才能做，专家走了手术就做不了，现在我们可以常规开展。”吴文铭自豪地说道，现在很多西藏老百姓不再去内地看病了，因为在人民医院和地市医院这些问题都可以解决，为什么还要跑那么远呢？这是几十年来国家对西藏医疗的投入，特别是最近四年来医疗人才组团援藏给老百姓带来的实实在在的变化。

巡回诊疗 变“被动服务”为“主动上门”

“西藏医疗资源比较缺乏重点在基层，医务人员的人数不足。“王云亭在回应记者提问时介绍，比如乡镇卫生院的编制10个人，大部分是5个人，县医院有50个编制，基本二三十个人在岗，缺员率达到40%到50%左右。为了解决这些问题，西藏自治区卫生健康委提出“送医送药送健康·签约服务进家庭”的工作思路，拟从今年6月份开始，在那曲市、阿里地区和昌都市高海拔、偏远边境的11县96个乡镇开展基层巡回诊疗，由县乡村三级医务人员组成巡回诊疗责任团队，采取“包乡、包村、包户、到人”方式，引导卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉。

“我们把县医院、乡镇卫生院的医务人员和村医联合起来，这样由五六个人组成一个巡回医疗组，每天安排专门巡疗车到百姓身边去，车上配一些基础的比如测血压、验血糖的便携器械。”王云亭说，西藏一个乡镇十几个村，巡回医疗组一个月争取把包片的十几个村看一遍，有病就给老百姓进行医疗服务，没有医疗问题就做健康指导和公共卫生服务。下个月又来，还是这一组人，还是这十几个村子。

同时，有些疾病可能巡回医疗组还解决不了，则可以把从病人从村带到县里去，因为县里的医疗水平相对较好。县里治疗以后，也是这个巡回医疗组把病人接回来。这样才能真正把老百姓的健康通过医疗组来管住，把家庭医生签约服务做实，服务做到位。

王云亭称，我们准备今年先在将近100个乡镇来做，明年争取全覆盖。把基层的网底扎牢，把老百姓健康守门人的作用发挥出来，让西藏的健康建设，包括预期寿命再进一步提升，这样“三步走”的目标才能真正实现。