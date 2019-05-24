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马齿苋缓解小儿百日咳

成都中医药大学中医药情报部副研究员 蒲昭和

2019年05月24日08:43 来源：人民网-生命时报

百日咳是一种急性呼吸道传染病，以小儿多见，主要特征为阵发性痉挛性咳嗽、咳时有鸡鸣样回声。中医称其为顿咳、痉咳等，认为多是由于内蕴伏痰，感染时行疫邪，影响到肺导致的。治疗上，应以清热解毒、止咳化痰为主。

推荐一个缓解小儿百日咳的方子：取鲜马齿苋20~30克，水煎2次，合并两次滤液，浓缩至100~150毫升，一日分三次口服，每日一剂，七天为一疗程，可治小儿百日咳。

马齿苋味酸性寒，主要有清热祛湿、散血消肿、利尿通淋等功效，主治热毒泻痢、痈肿疮疖、瘰疬、崩漏、痔血、赤白带下、阴肿、湿癣等。百日咳痉咳的根本病机是邪毒留恋、郁而化热、痰热蕴肺，发病初期清泻热毒尤其重要。民间应用证明马齿苋治疗咳嗽、哮喘有明显疗效，如《四川中药志》载：“治百日咳：马齿苋30克，百部10克。水煎，加白糖服。”现代药理研究表明，马齿苋有抗菌、抗病毒、镇咳、平喘的作用，清热解毒力强，又可利湿化痰、敛肺镇咳，所以治疗百日咳痉咳有较佳效果。本方适用于6个月至10岁患儿服用，6个月至1岁半的幼儿用量可酌减，一般连用4~7剂，痉咳及回声症状可消失或减轻。马齿苋鲜品效果更佳，如用干品，用量可用鲜品的1/2或1/3。

马齿苋用法简单、无毒副作用，疗效较佳，值得一试。如接受不了马齿苋煎汤服的酸涩感，也可用鲜马齿苋500克加蜂蜜50克，熬成膏，每次服一汤匙，一日三次。▲

(责编：许心怡、崔元苑)


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