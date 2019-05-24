高血压头晕，喝莲心菊花茶

高血压患者常常伴有头目眩晕、心神不宁等表现。推荐这样的患者常喝莲心菊花茶。

具体为：莲子心、菊花各5克，茶叶适量，同放入茶杯中，冲入沸水，浸泡片刻，代茶饮，每日一剂。

方中，莲子心是莲子中的干燥幼叶及胚根。中医认为，莲子心性味苦寒，归心、肾经，可清心安神、交通心肾、涩精止血，适用于热入心包、神昏谵语、心肾不交、失眠遗精、血热吐血等症状。

菊花味辛、甘、苦，性微寒，归肺、肝经，可疏散风热、平抑肝阳、清肝明目、清热解毒，常用于治疗肝阳上亢、头痛眩晕，且能清泻肝热以明目，缓解肝火上攻导致的目赤肿痛。现代药理研究证明，菊花制剂有扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，提高心肌耗氧量的作用，并可解热、镇静、降压。

茶味苦、甘，性凉，入心、肝、脾、肺、肾五经，苦能泻下、燥湿、降逆，甘能补益缓和，凉能清热、泻火、解毒。因其气味轻薄，易于上达头目，消散蒙上之热，故可用于头目昏花之症。茶叶中含的咖啡碱和儿茶素类能使血管壁松弛，扩大血管管径、弹性和渗透能力，达到降压作用。三味合用，非常适合爱头晕的高血压患者代茶饮用。▲