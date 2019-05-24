“严于律己，宽厚待人”是种美德，可一味地“要求自己”也会让人觉得有点累。近期，一项发表在《国际认知疗法》杂志上的新研究表明，过分律己、过度背负责任感，容易使人患上强迫症或广泛性焦虑障碍。

日本广岛大学的杉浦喜则和美国中央佛罗里达大学的布莱恩·弗利萨克组成联合团队，对心理学上的“责任夸大”概念进行了3种分类：1.预防或避免危险和伤害发生的责任；2.承担负面后果的个人责任；3.对同一个问题持续思考、反复确认的责任。随后，研究人员在美国招募大学生志愿者，通过心理调查问卷对其进行测试分析。结果发现，那些在行为责任问题上获得超高分的参试者，表现出的心理问题同强迫症、广泛焦虑症患者非常相像；且第二和第三种 “责任夸大”类型最有可能导致焦虑情绪。

广泛焦虑症也称广泛性焦虑障碍，在心理疾病中非常普遍，女性患病率是男性的两倍。患者总是处于担心状态，经常被反复出现的消极想法困扰和折磨。杉浦教授表示，焦虑症患者通常会觉得病根在于“担忧”，却想不到这其实是责任感的驱使。“责任夸大”的表现形式就是过分律己、自我苛责，只有意识到这一点，才有助于减轻他们的心理压力。▲ （徐 蔓）