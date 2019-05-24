热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

不喜变动的人幸福感高

2019年05月24日08:34 来源：人民网-生命时报

美国科学家近期一项新研究给喜欢畅想未来、求新图变的人一则提示——期望自己在未来10年里维持现状、不喜变动的人，生活中的幸福感才更强。

美国加州大学洛杉矶分校的约瑟夫·雷夫博士及其研究小组对4963名参试者展开了为期10年的追踪调查。研究开始时，研究人员让参试者对自己未来10年中的地位、财富、健康等的变化给出预期，并于10年后评估参试者的生活满意度。分析发现，预估自己没有太大变动的参试者，10年后幸福指数最高；而那些期望在10年内变得更好或更糟的人，生活满意度都会降低。研究结论发表在美国《社会心理学与人格科学》杂志上。

雷夫博士表示，善于感知“未来自我”与“现在自我”的相似性，提升了人们的延迟满足感（指为更有价值的长远结果而放弃即时满足的抉择取向，以及在等待期中展示的自我控制能力），这有助长期的生活规划和积极努力，包括有计划地储蓄、关注自身健康等。当然，如果人们能对未来的自我修养做出一些乐观的预测（比如“将来会更富有同情心和智慧”），那么他们也会感到更加快乐。▲ （徐 澄）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

国家卫健委：4月全国手足口病发病数较3月增加10万余人   日前，国家卫健委疾病预防控制局发布《2019年4月全国法定传染病疫情概况》。4月份全国共报告法定传染病916462例，死亡2005人。丙类传染病中手足口病发病数有155696人，较3月份增加101758人。 【详细】

心脏好不五个地方早知道 护好心脏学这几招   心脏的内在变化，常常外显于体表。大量研究证实，通过检查或测量身体的5个部位，可以发现一些心脏疾病的早期线索。摸五个地方知心脏好坏，让我们一起来学习心脏养护好方法！【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn