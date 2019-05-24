不喜变动的人幸福感高

美国科学家近期一项新研究给喜欢畅想未来、求新图变的人一则提示——期望自己在未来10年里维持现状、不喜变动的人，生活中的幸福感才更强。

美国加州大学洛杉矶分校的约瑟夫·雷夫博士及其研究小组对4963名参试者展开了为期10年的追踪调查。研究开始时，研究人员让参试者对自己未来10年中的地位、财富、健康等的变化给出预期，并于10年后评估参试者的生活满意度。分析发现，预估自己没有太大变动的参试者，10年后幸福指数最高；而那些期望在10年内变得更好或更糟的人，生活满意度都会降低。研究结论发表在美国《社会心理学与人格科学》杂志上。

雷夫博士表示，善于感知“未来自我”与“现在自我”的相似性，提升了人们的延迟满足感（指为更有价值的长远结果而放弃即时满足的抉择取向，以及在等待期中展示的自我控制能力），这有助长期的生活规划和积极努力，包括有计划地储蓄、关注自身健康等。当然，如果人们能对未来的自我修养做出一些乐观的预测（比如“将来会更富有同情心和智慧”），那么他们也会感到更加快乐。▲ （徐 澄）