“活在当下”提升幸福感

“目光远大”通常被认定为积极的人生状态，相比“活在当下”，人们普遍认为能够为了长期目标而自我控制的人更容易成功，以牺牲自我控制能力为代价的短暂享乐主义会导致不快乐的生活。然而，事实并非如此。近期，瑞士苏黎世大学和荷兰拉德布德大学发表在《人格与社会心理学公报》的一项最新研究表明，人若想要得到幸福，体验愉悦、享受生活的能力和自我控制力一样重要。

为了解“成功目标”与“享乐目标”的实现与幸福感关联度的差异，研究团队开展了5项试验。结果发现，长远计划的成功以及“活在当下”的乐趣都有益于提升幸福感。一些“禁欲派”参试者在休闲放松时，会因考虑到自己应该完成的任务或应该禁止的行为而分散注意力，降低幸福感;不受干扰的“享乐派”则具备充分体验幸福感的能力，更少遭受抑郁和焦虑之苦。

研究人员指出，该研究拓宽了我们对目标追求和自我调节的理解。享受当下和长期目标在实现幸福感和提升健康方面都很重要，两者并不冲突，反而可以相互补充，在日常生活中应保持二者适当平衡。建议提前做好规划，可在不损害长期目标的前提下，从娱乐时光中受益。▲ (张 健)